Palestinski nogometni savez pozvao je Argentinu da odustane od prijateljske utakmice u Jeruzalemu te ne dopusti Izraelcima da iskoriste globalnu zvijezdu Lionela Messija za promicanje svojih političkih interesa.

Lionel Messi / 24sata.info

Argentina bi trebala u subotu navečer gostovati na stadionu Teddy Kollek u posljednjoj probi pred odlazak u Rusiju na Svjetsko prvenstvo. Stadion se nalazi u zapadnom dijelu Jeruzalema, dok Palestinci žive u istočnom. Status podijeljenog grada desetljećima je osjetljiv.



Utakmica se prvo trebala igrati u Haifi, no izraelske vlasti doprinijele su novčanim sredstvima kako bi ona bila premještena u Jeruzalem. To je dodatno iziritiralo Palestince nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao Jeruzalem kao isključivo glavni grad Izraela.



Prošli mjesec je ondje premješteno američko veleposlanstvo unatoč protivljenju Ujedinjenih naroda. Taj primjer su odmah slijedile Gvatemala i Honduras. Većina država ne priznaje niti izraelski niti palestinski suverenitet nad Jeruzalemom te su njihova veleposlanstva smještena u Tel-Avivu. Palestinci se osjećaju besmpomoćno, napušteni od međunarodne zajednice.



“Izraelska vlada je pretvorila normalnu sportsku utakmicu u političko oruđe. S obzirom da ju širom prenose argentinski mediji, utakmica se igra kako bi proslavili 70. godišnjicu osnutka države Izrael”, naveo je Jibril Rajoub, predsjednik Palestinskog nogometnog saveza, u pismu poslanom Claudiju Tapiji, predsjedniku Argentinskoga nogometnog saveza.



Stadion na kojem će se igrati utakmica smješten je na mjestu nekadašnjeg palestinskog sela kojeg su Izraelci srušili 1948. godine, upozorila je Arapska liga, zajednica arapskih država koja je također pozvala Argentince da odustanu od te prijateljske utakmice.



Palestinci, obilježavajući progon i dolazak Židova, od marta protestvuju uz granicu tijekom čega su izraelski vojnici pobili 119 protestanata uključujući novinare. Posljednja žrtva je 21-godišnja medicinska sestra. Stotine su ranjene, a Izrael se usprotivio međunarodnoj istrazi.



Predsjednik palestinskog saveza pokrenuo je u nedjelju kampanju protiv Argentine i Messija, kojeg obožavaju milioni ljudi u arapskom i islamskom svijetu.



“On je veliki simbol pa ćemo ciljati osobno njega. Pozvat ćemo sve da pale njegove slike i dresove te da ga napuste. Mi se još uvijek nadamo da on neće doći”, rekao Rajoub novinarima nakon što je napustio ured predstavništva Argentine u Ramali, administrativnom središtu Palestine.



“Messi, nemoj dolaziti, nemoj prati lice rasizma”, istaknuo je.



Palestinci vide istočni Jeruzalem kao budući glavni grad svoje još uvijek nepriznate države, koja bi se sastojala od Zapadne Obale, Pojasa Gaze i istočnog Jeruzalema. UN upozorava da je Izrael okupirao ta područja. Mala grupa djece i mladih, noseći palestinske nogometne šalove, prosvjedovala je ispred predstavništva Argentine. Pokušali su zapaliti argentinsku zastavu.



Rajoub već dugo vremena nastoji pridobiti FIFA-u i Međunarodni olimpijski odbor da uvedu Izraelu sankcije. Izraelska vlada, unatoč zabrani UN-a, širi židovska naselja na palestinskim područjima te je uvela zabranu putovanja palestinskim sportašima zbog sigurnosnih razloga. Fifa i Međunarodni olimpijski odbor nisu udovoljili Rajoubovu zahtjevu.



Argentina je od 1986. četiri puta gostovala u Izraelu prije Svjetskih prvenstava. Svih 20.000 ulaznica za subotnju utakmicu prodano je za samo 20 minuta, priopćila je kompanija zadužena za prodaju. Izraelski nogometni savez potvrdio je odigravanje utakmice.



“Ja ne odlučujem kada i s kim ćemo igrati”; rekao je argentinski selektor Jorge Sampaoli.



“Sa sportskog gledišta više bih volio igrati u Barceloni. No tako je kako je, moramo putovati prije utakmice, igrati s Izraelom u Izraelu i od tamo krenuti u Rusiju”, dodao je.



Messi i igrači nalaze se u Barceloni od kuda će u četvrtak krenuti prema Tel-Avivu. Već se suočavaju s velikim pritiskom argentinske javnosti koja od njih traži naslov svjetskih prvaka.



