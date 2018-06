Kapiten Real Madrida Sergio Ramos prvi put se oglasio o spornom duelu s napadačem Liverpoola Mohamedom Salahom u finalu Lige prvaka u kojem je Egipćanin zadobio tešku povredu ramena zbog koje je već u prvom poluvremenu morao napustiti igru.

Foto: 24sata.info

"Dali su previše pažnje tom slučaju. Nisam želio ranije da se oglašavam, ali sada je sve preuveličano. Dobro sam vidio situaciju, on je mene prvi uhvatio za ruku i mi smo pali na drugu stranu, povreda se desila na drugoj ruci, ali svi govore kako sam napravio džudo pokret", kazao je Ramos.



Istakao je da je razgovarao sa Salahom nakon utakmice, dodajući da je tada bio prilično dobro.



"Mogao je igrati u drugom poluvremenu pod injekcijama, ja sam to nekad uradio, ali kada Ramos uradi nešto ovako, onda se o tome mnogo više priča. Ne znam da li je to zato što igraš u Madridu toliko dugo i što toliko dugo pobjeđuješ, pa te ljudi gledaju na neki drugačiji način", rekao je Ramos, a potom nastavio:



"Nakon što je golman Karius rekao da je bio ošamućen nakon udara sa mnom, jedino je nedostajalo da Firmino kaže da mu je bilo hladno jer sam prosuo svoj znoj po njemu", istakao je defanzivac Real Madrida i reprezentacije Španije.



Podsjetimo, Ramos je nakon utakmice finala Lige prvaka doživio pravi javni linč zbog duela sa Salahom.







