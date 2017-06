Aleksandar Džikić zvanično je predstavljan kao novi trener košarkaškog kluba Budućnost Voli. Srbijanski stručnjak, koji je prije deset dana napustio mjesto trenera beogradskog Partizana, s klubom iz Podgorice potpisao je ugovor na dvije godine, a u prvom obraćanju crnogorskim medijima kazao je da Budućnost i on imaju iste poglede o radu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Košarkaški klub Budućnost Voli krenuo je u potpunu reorganizaciju. Nakon što je najbolji crnogorski tim prošle sezone promijenio tri trenera i sezonu u regionalnoj ABA ligi završio na četvrtom mjestu, od ove sezone klub će drugačije funkcionisati. To je danas najavio predsjednik kluba Dragan Bokan. Akcenat će biti na afirmaciji mladih igrača, a cilj kluba biće opstanak u ABA ligi.



Na današnjem predstavljanju, Džikić je kazao da će klub težiti da ima što više domaćih igrača.



„Imamo iste poglede o radu ozbiljnog kluba, zato je došlo do saradnje. Pokušaćemo da budemo sredina za igrače da idu naprijed. Težićemo da imamo što veći broj domaćih igrača”, rekao je Džikić.



Danilo Nikolić je prvo pojačanje Budućnosti za narednu sezonu, dok je Nikola Ivanović dogovorio sve uslove, ali trenutno AEK koči realizaciju. Džikić je kazao da će sutra obaviti razgovore sa igračima kojima je istekao ugovor, prije svih sa braćom Šehović. Najavio je da će biti još pojačanja.



„Tražićemo stranca spolja i na poziciji pet, u zavisnosti od realizacije pregovora s ovim igračima”, naglasio je Džikić.



Predsjednik Budućnosti Dragan Bokan izjavio je da je klubu potreban kontinuitet, a da će sa Džikićem to i dobiti.



“Tu prije svega mislim u radu sa mlađim kategorijama. Pokušaćemo da stvorimo tim sa deset domaćih igrača i njima damo prostor. Cilj je opstanak, a ne plasman među četiri”, izjavio je Bokan.



Džikić je trenersku karijeru započeo 1994. godine, kao asistent u Beovuku, gdje je tri sezone kasnije postao i glavni trener.



Zatim je ponovo radio kao asistent i to šest godina u Partizanu, te dvije godine u Minesota Timbervulvsima, poslije čega je samostalno radio u Olimpiji, Krki, Lijetuvos ritasu, kao i reprezentaciji Makedonije.



Osim Džikića u redove podgoričkog kluba stižu dvojica ljudi sa kojima je on sarađivao i ranije, pomoćni trener Srđan Flajs koji je donedavno bio u Mega Leksu, kao i kondicioni trener Mladen Mihajlović, bivši član stručnog štaba Partizana.



(AA)