Mirza Teletović i Jusuf Nurkić još nisu donijeli odluku hoće li se pojaviti na prozivci seniorske košarkaške reprezentacije BiH 2. jula u Sarajevu.

Da li će se NBA dvojac staviti na raspolaganje selektoru Dušku Vujoševiću za pretkvalifikacije za Mundobasket 2019. godine trebalo bi da bude poznato već danas.



Prema riječima direktora muških košarkaških selekcija Siniše Kovačevića, razgovori s njima dvojicom su u završnoj fazi.



"Ima i pozitivnih i negativnih vijesti. Moguće je da ćemo danas imati finalne informacije", ističe Kovačević.



Prilikom objavljivanja spiska Vujošević je naglasio da nema niti jednog razloga da se Mirza i Jusuf ne odazovu te da ih očekuje na startu priprema. Posebno je apostrofirao Nurkića, oko kojeg bi trebalo da se gradi nova reprezentacija. Ipak, kako stvari sada stoje, Dule bi vrlo lako mogao dobiti negativan odgovor od jednog od navedenih. U slučaju da se to desi velika je vjerovatnoća da Košarkaški savez BiH pokrene postupak protiv igrača koji odbije da se pojavi na pripremama.



Posljednjih dana vodila se velika polemika o nepozivanju Džanana Muse u U18 selekciju, koju čeka Evropsko prvenstvo A divizije, a koje se poklapa sa pripremama seniorske reprezentacije.



"Postoji tu više interesa, Saveza, selektora, samog igrača. Problem je što se termini poklapaju. U moru povreda u A timu, procijenjeno je da on ostane u seniorskoj selekciji. Tu odluku su donijeli selektori Vujošević i Boris Džidić. Pozitivna je priča što će raditi s Vujoševićem, a on je i svojim igrama pokazao da pretenduje za najbolji bh. tim. S druge strane, imamo U18 selekciju koja nas je navikla na sjajne rezultate, a koja će biti lišena usluga najboljeg igrača", govori nekadašnji reprezentativac BiH.



Inače, što se tiče samog rostera seniorske selekcije, Vujošević je zasad ostao bez trojice igrača koji su se našli na spisku. Zbog povreda su otpali Elmedin Kikanović, Miralem Halilović i Emir Sulejmanović.



"Sva trojica su poslali medicinsku dokumentaciju i nažalost oni neće biti u kombinacijama, iako je njihova želja za nastupom za BiH neupitna", zaključio je Kovačević.



Podsjetimo, najbolji bh. košarkaši će od 2. do 19. avgusta igrati pretkvalifikacije za SP. "Zmajevi" se nalaze u grupi sa Švedskom, Armenijom i Slovačkom, a dvije prvoplasirane selekcije će izboriti nastup u kvalifikacijama za Mundobasket.





