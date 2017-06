Kapiten košarkaške selekcije BiH Mirza Teletović ističe da nije rekao zbogom reprezentaciji BiH.

Mirza Teletović / 24sata.info

Teletović je obavio razgovor s potpredsjednikom Košarkaškog saveza BiH Sejom Bukvom, gdje je razgovarano o budućnosti kapitena u bh. selekciji, kao i samim pretkvalifikacijama, a nakon razgovora sa detaljima je upoznat i selektor Duško Vujošević.



Dogovoreno je da Teletović neće igrati pretkvalifikacije, kako bi se dao prostor mlađim igračima, ali da to ni u kom slučaju ne znači da se oprostio od reprezentacije BiH.



Potcrtao je da je sve ono što se desilo u prošlim kvalifikacijama na njega ostavilo velikog psihološkog traga, što se odrazilo i na igre u klubu.



- Nažalost, niko me nije zaštitio od medijskog linča, niti to pokušao, a samo su se trebale iznijeti činjenice. Na kraju sam morao sam sebe zaštititi i svoju porodicu, a potrudio sam se da izgladim incident i javnosti objasnim sve što se dešavalo. I ovim putem želim zahvaliti svima koji su prepoznali moju iskrenost i saslušali sve relevantne činjenice. Umjesto da krenemo dalje, selektor me se odrekao, iako sam želio biti dio tima koji je putovao u Švedsku. To je sada dio prošlosti, ali sve što se dešavalo itekako je uticalo na mene. Dakle, još jednom podvlačim - od reprezentacije se nisam oprostio i bit ću na raspolaganju u budućnosti, ali nakon razgovora sa gospodinom Bukvom, odlučili smo da ne igram u pretkvalifikacijama. Ukoliko se promijeni sistem takmičenja, rado ću se odazvati novom selektoru, a smatram da u pretkvalifikacijama šansu za dokazivanje i igru trebaju dobiti mlađi igrači, pred kojima je svijetla budućnost, jer imamo kvalitet da savladamo sve protivnike - istakao je kapiten bh. reprezentacije.



Dodaje da odluka da preskoči pretkvalifikacije nije donesena ishitreno, već je o tome dugo razmišljao.



- Znam da će biti i onih koji će sve protumačiti krivo, ali svi koji me poznaju znaju koliko volim Bosnu i Hercegovinu i sa koliko žara, želje, strasti i entuzijazma nosim dres BiH. Uostalom, po završetku karijere ću nastaviti živjeti u najljepšoj zemlji na svijetu - BiH i niko mi ne može oduzeti činjenicu da sam njen ponosni građanin - naglasio je Teletović.





(FENA)