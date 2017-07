Muška seniorska košarkaška reprezentacija obavila je večeras u sarajevskoj Skenderiji prvi trening u sklopu priprema za pretkvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Duško Vujošević / 24sata.info

Nekoliko igrača je otkazalo dolazak na pripreme, među njima dvojica najboljih košarkaša koji igraju u NBA ligi, Mirza Teletović i Jusuf Nurkić, pa će selektor Duško Vujošević na raspolaganju imati 17 igrača.



Vujošević je nakon treninga istakao da su najbolji igrači tu, oni koji su se odazvali i žele igrati za reprezentaciju BiH.



- Praveći spisak nadao sam se drukčijoj reakciji i znao sam da postoje određeni problemi. Jučer je bilo okupljanje reprezentacije, ništa nije pomjereno ne znam da se pojavila informacija da je odloženo okupljanje. Sastanak je bio jučer i ništa ne krijemo - rekao je Vujošević.



Dodao je da Kikanović ima dosta ozbiljnu povredu, te da je ljekar rekao da može da se priključi poslije dvije i po nedjelje.



- To je kasno i ja nisam ni bio spreman na takvu neku formulaciju. Ovi drugi, znate i sami, očekujem da se Upravni odbor sutra oglasi u vezi ova dva igrača iz NBA i ostalih. Ponos i patriotizam se ne uče u školi, to ljudi ili imaju ili nemaju i treba svi ti igrači da objasne zbog čega i koji je razlog tako značajan i šta imaju ovog momenta važnije nego da igraju za reprezentaciju. Savez ima svoje neke mehanizme kao i država ukoliko je zainteresirana za košarku. Ja ne bih volio da je ovdje bilo ko na silu, to se tiče vaspitanja - izjavio je Vujošević.



Potcrtao da oni koji nisu prisutni ga ne interesuju.



- Ovo je ekipa koju imamo, naravno da to nije ovog momenta neki veliki kvalitet, jeste veliki potencijal. Oni su s velikom energijom obavili trening, i ne bi bilo u redu da nije tako. To su mladi momci - jasan je Vujošević.



Dodao je da je upoznat s čnjenicom da svi NBA klubovi savjetuju igračima da ne igraju za reprezentaciju, osim u slučaju olimpijade i američke reprezentacije.



- S druge strane neki stepen odgovornosti nije isti. Teletović koji je u određenim godinama i iza koga je karijera, i koji je dao dosta reprezentaciji opet je trebao i lakše da se oprosti i prošle godine i ove, ali sam od Nurkića očekivao drukčije ponašanje. Ova reprezentacija mora da bude podržana, da se shvati da to nije ekstremni kvalitet, da svaka utakmica koji igramo je neizvjesna i da će za rezultat biti zaslužan ja, ovi momci ovdje i pogotovo oni koji se nisu odazvali - zaključio je bh. selektor.



Okosnica reprezentacije u pretkvalifikacijama mogao bi biti Džanan Musa koji je nakon prvog treninga rekao da su njegovi saigrači pokazali veliku volju i želju.



- Treba svima skinuti kapu koji su došli jer je ovo jako nezahvalan termin da se igraju pretkvalifikacije ali sami smo krivi i moramo se izvlačiti. Igrajući za svoju reprezentaciju sam imao i ranije dosta pritisaka s kojima sam se nosio tako da je ovo još jedan u nizu, najozbiljnji do sada ali vjerujem da će ovi momci mi pomoći u svemu tome i da kao tim iznesemo te pretkvalifikacije - poručio je Musa.



Teret pretkvalifikacija koje se igraju će iznijeti: Nikola Gajić (Igokea), Džanan Musa (Cedevita), Njegoš Sikiraš (Montekit Fuenlabrada), Aleksandar Lazić (Dynamik), Amar Gegić (Bayern), Stefan Glogovac (Igokea), Obrad Tomić (Kakanj), Almir Hasandić (OKK Sloboda), Nedžad Muratović (OKK Sloboda), Ismet Sejfić (PVSK Pannon), Adin Vrabac (Partizan), Draško Albijanić (Igokea), Darko Talić (Igokea), Edin Atić (AEK), Markus Lončar (Cedevita), Adi Zahiragić (OKK Spars Ziraat bank), Alex Renfroe (Barselona).



Reprezentacija sutra ujutru putuju u Sveti Martin na Muri, gdje će boraviti do 11. jula, a prve trening mečeve BiH će odigrati 12. i 13. jula protiv selekcije Bjelorusije u glavnom gradu BiH.



(FENA)