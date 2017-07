Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u Svetom Martinu na Muri u okviru prve faze priprema za pretkvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019.

Izabranici selektora Duška Vujoševića rade naporno u dobrim uslovima i sjajnoj atmosferi, a bh. reprezentativac Darko Talić zadovoljan je dosadašnjim pripremama.



- Ovdje se možemo koncentrisati na našu igru i treninge. Selektor je poznat kao osoba koji zna raditi s mladim igračima, što meni lično mnogo znači. Prvih nekoliko treninga skrenuta je pažnja u igri na neke sitnice koje su bitne. Već sam nešto i naučio, a do kraja priprema ćemo vjerovatno još mnogo toga - rekao je Talić.



Dodao je da je za njega poziv u A reprezentaciju došao iznenada, te da to nije očekivao.



- Veliki je podstrek za napredak i rad te mislim da ova reprezentacja može iznijeti teret pretkvalifikacija i plasirati se u kvalifikacije. Mladi smo, poletni, imamo energije - poručio je Talić.



Adin Vrabac istaknuo je da nakon tri dana priprema selekcija ima sve što im je potrebno da dobro rade i treniraju.



- Naporno jeste, pogotovo prvih dana, dok ne uđemo u formu ali to je normalno. S trenerom Vujoševićem je velika čast raditi. Do sada nisam imao priliku s njim sarađivati. Sada imamo priliku svi da radimo s jednim tako velikim trenerom. Stručnjak je koji puno pažnje posvećuje detaljima, što je bitno za mlade igrače - izjavio je Vrabac.



Na kraju je dodao da je atmosfera dobra te izrazio žaljenje što se svi igrači nisu odazvali.



'Zmajevi' se u Sarajevo vraćaju naredne sedmice kada ih 12. i 13. jula očekuju prve trening utakmice protiv selekcije Bjelorusije.

