Nakon što je ove sedmice dvaput rušen dosadašnji rekord po visini ugovora u NBA ligi, sinoć je objavljeno da je potpisano najveće produženje ugovora u historiji vrijedno 170 miliona dolara.

James Harden

Houston Rocketsi objavili su da su potpisali četverogodišnji ugovor s Jamesom Hardenom, do 2023. godine.



ESPN-ovi novinari javljaju da je rekordno produljenje ugovora vrijedno 170 milijuna dolara, koje će Harden dobiti u četiri godine, no to nije sve.



Harden je prošlog ljeta potpisao produljenje ugovora s Rocketsima koji mu vrijedi još dvije godine i donosi 58 milijuna dolara prije nego novi ugovor, do 2023. godine, stupi na snagu. Ukupno će tako u sljedećih šest godina zaraditi 228 milijuna dolara.



Harden je iskoristio novi kolektivni ugovor koji superzvijezdama omogućava produljenje ugovora prije nego počne posljednja godina njihovog aktualnog ugovora.



"Houston je moj dom", poručio je Harden nakon potpisa.



Iako mu je za dlaku izmakla nagrada za MVP-a sezone, Harden je imao sjajnu godinu. Postizao je u prosjeku 29,1 poen po utakmici, 11,2 asistencije i 8,1 skok, dok je trice gađao sa sjajnih 34,7 posto uspješnosti.







