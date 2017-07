Košarkaška reprezentacija BiH nakon putovanja autobusom (selektor Duško Vujošević stigao avionom) doputovala je u Skoplje, gdje će od četvrtka do subote učestvovati na Međunarodnom turniru "Trofej Makedonije".

Foto: NN

"Zmajevi" su zbog teške finansijske situacije u Košarkaškom savezu BiH bili primorani da idu autobusom, a ne avionom, a sam odlazak u Makedoniju je bio pod znakom pitanja.



Nakon dvije kontrolne utakmice i pobjeda nad selekcijom Bjelorusije, izabranci Duška Vujoševića će na ovom tradicionalnom turniru odigrati tri utakmice. Selektor Vujošević na ovom turniru neće moći računati na Džanana Musu, koji je slomio nos protiv Bjelorusije, te Obrada Tomića, koji je otpao u posljednjem trenutku zbog lakše povrede.



"Musa je u procesu rehabilitacije. Još nije prošlo sedam dana od povrede nosa koju je zadobio u meču protiv Bjelorusa, a nakon obavljenih kontrolnih pregleda imaćemo tačnu informaciju kada će se priključiti ekipi. Tomić je imao manjih zdravstvenih problema, zbog čega mu je naloženo mirovanje sedam dana, pa će se ekipi priključiti po povratku iz Makedonije", rekao je direktor reprezentacije Siniša Kovačević.



On ističe da su pripreme veoma važne, kako bi se podigao nivo igre pred odlučujuće mečeve pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.



"U Makedoniji ćemo imati protivnike po mjeri. To su selekcije koje takođe igraju pretkvalifikacije, što je približno sličan nivo igre kao kod reprezentacija s kojima ćemo se sastati u zvaničnim utakmicama. Nama je svaka utakmica bitna. Ekipa je mlada i kroz ove trening mečeve igrači treba da sazrijevaju i podižu nivo igre", ističe nekadašnji reprezentativac BiH, koji je dodao:



"Očekujemo da će momci u Makedoniji pokazati zavidan nivo borbenosti i požrtvovanja, kao u mečevima protiv Bjelorusije. Samo to zajedništvo i borbenost mogu nam donijeti zadovoljavajući rezultat".



Bh. košarkaši danas od 18 sati igraju protiv Holandije. U petak će odmjeriti snage s Portugalom, a u subotu je na programu derbi protiv domaće Makedonije. Sve utakmice će biti odigrane u dvorani "Boris Trajkovski".



Treba dodati da je juče ženska juniorska reprezentacija BiH otputovala u Novi Bečej, gdje će odigrati prve trening utakmice protiv selekcije Srbije (četvrtak i petak). U subotu će se selekciji u Slavonskom Brodu, gdje ih čeka duel s Hrvatskom, priključiti i Melisa Brčaninović.





(NN)