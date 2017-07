Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Makedonije u trećoj utakmici turnira "Trofej Makedonije 2017" rezultatom (71:67), tako da je domaća selekcija nakon ove pobjede osvojila ovo takmičenje.

Tokom prve četvrtine rezultat je bio u egalu, a na kraju je ista pripala našim košarkašima sa 19:18. Na početku drugog perioda Makedonija je napravila seriju od 6:0, te preokrenula rezultat i prednost je držala do poluvremena (40:35).



U trećoj dionici naši košarkaši su prišli na dva razlike (51:49) dvije minute prije kraja iste, međutim Makedonci su se “odlijepili” na četiri poena do ulaska u posljednji period (55:51).



Makedonija je u četvrtoj četvrtini držala stečenu prednost. Dvije i pol minute prije kraja koševima Atića prišli smo na četiri poena zaostatka (64:60). Međutim, odmah nakon toga Tasovski je pogodio na drugoj strani. Na kraju je završeno 71:67.



Najefikasniji u našem timu bio je Lončar sa 17 poena, a tome je dodao deset skokova i tri asistencije. Atić je dodao 13 poena, uz sedam skokova i tri asistencije. Lazić je ubacio devet, a Sejfić i Muratović po osam poena.



Kod Makedonaca Gjurovski i Tasovski su ubacili po 12, a Kostovski je dodao deset poena.



Obje reprezentacije do sada su imale po dvije pobjede i ovaj susret je bio odlučujući za trofej. BiH i Makedonija su ranije savladali Holandiju i Portugal.



