Šveđani će u prvoj utakmici na svom terenu biti favoriti, kazao je Duško Vujošević, selektor košarkaške reprezentacije BiH, koja se u Sarajevu priprema za prvu utakmicu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo zakazanu za 2. avgust.

Duško Vujošević / 24sata.info

Ipak prepuštanje uloge favorita domaćinima ne znači i predaja. Srbijanski stručnjak zadovoljan je onim što su njegovi izabranici pokazali tokom pripremnog perioda.



"Momci na svakom treningu daju maksimum. U svakoj utakmici su pokazali izezetnu želju da pobede.



To je ono što možemo da očekujemo od igrača i u kvalifikacijskim mečevima. Oni stvarno rade kvalitetno. Imamo nekih povreda i svega onoga što prati takvu vrstu rada", kazao je Vujošević.



Dobru atmosferu i optimizam u podmlađenoj ekipi nisu pokvarile ni povrede, ni izostanak nekih od ključnih igrača, među kojima su Mirza Teletović i Jusuf Nurkić.



"To su problemi od kojih ne treba praviti alibi, nego ih rešavati u hodu. Ne pravimo alibi ni što od onog očekivanog sastava mnogi igrači nisu na raspolaganju", kazao je Vujošević i dodao:



"Sigurno je Švedska u tom prvom duelu na svom terenu favorit, ali ne idemo tamo sa belom zastavom, nego želimo da tamo pokažemo svoj maksimum. Brzina igranja utakmica je takva da bez obzira na to završi li se utakmica pobedom ili porazom mi moramo početi odmah razmišljati o narednoj", kazao je Vujošević.



On smatra da bi kvalitetnu bazu reprezentativnih igrača ubuduće trebalo tražiti u bh. klubovima. Objasnio je i da će dugoročno klubovi morati preuzeti puno više odgovornosti u kreiranju kvalitetne reprezentacije.



"Ono što je važno za reprezentaciju jeste da ne može ona biti dobra ako nema dobrih klubova. Bilo bi dobro da klubovi stave veći akcenat na rad sa mladima, da trenutni rezultat ne bude primarni cilj klubova po cenu toga da igraju samo potrošeni igrači kojima su to poslednje sezone i poslednja šansa u karijeri. Djeca iz BiH ne treba da odlaze u druge klubove i inostranstvo, nego treba da igraju za domaće klubove i da to bude osnova iz koje će da se pravi reprezentacija", mišljenja je Vujošević.



Košarkaši BiH prošlog vikenda osvojili su drugo mjesto na pripremnom turniru "Trofej Makedonije". Sinoć su u "Skenderiji" odigrali i posljednju pripremnu utakmicu protiv Austrije.



"Turnir u Makedoniji, kada uzmemo u obzir sve okolnosti, povrede, zalaganje i sve što ide uz to, deneo je ono što očekujemo. To ne bi trebalo da kreira bilo kakve lažne iluzije, jer se radi samo o pripremnim utakmicama. Ovo je mladi tim bez iskustva, koji će biti sigurno drugačiji u kvalifikacionim utakmicama", zaključio je Vujošević.





(NN)