Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je danas od selekcije Latvije u okviru 3. kola grupe D Evropskog prvenstva rezultatom 74:79.

Arhiv / 24sata.info

Naši košarkaši su očajno otvorili utakmicu i vrlo brzo Latvijci su imali prednost od čak 10:0. Do kraja četvrtine Latvijci su na krilima Atelbauersa održavali prednost, koju su bh. košarkaši uspjeli smanjiti na šest koševa razlike.



U drugoj četvrtini proigrali su mladi Zmajevi, a posebno raspoložen je bio Sani Čampara. Izuzetno efikasno prvo poluvrijeme tako je okončano neriješenim rezultatom 48:48.



Potpuno drugačija košarka igrala se u nastavku s bolje organizovanim odbranama obje reprezentacije pa je i meč postao neefikasan. Rezultat je ostao u egalu, a u zadnju četvrtinu ekipe su ponovo ušle poravnate u rezultatu (61:61).



Koš za košem igralo se do polovine posljednje dionice, a onda su se Latvijci na krilima Lacisa raspucali te na kraju stigli do pobjede od pet koševa razlike.



Drugi meč iz naše grupe između Francuske i Slovačke, koji će ujedno dati odgovor na konačno stanje na tabeli grupe D, igra se danas u 18 sati.

(Klix)