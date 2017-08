Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u prvom kolu grupe A pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo na gostovanju kod Švedske (81:73).

Džanan Musa / 24sata.info

Izabranici Duška Vujoševića pokazali su veliku borbenost u ovom susretu.



Većim dijelom prve četvrtine imali smo manji zaostatak, a u finišu prve četvrtine došli smo do prednosti od tri poena razlike (20:23) i tako se ušlo u drugi period. Tokom druge dionice rezultat je sve vrijeme bio u egalu, te se neriješenim ishodom otišlo na odmor (38:38).



U nastavku rezultat je također bio u egalu, da bi u drugom dijelu treće četvrtine naš tim došao do prednosti od osam poena, a u posljednju dionicu naši momci ušli su sa šest poena prednosti (55:61).



Čuvali smo prednost do sredine četvre dionice, a onda su Šveđani veoma brzo došli do šest poena prednosti (73:67). Musa je 45 sekundi prije kraja pogodio oba slobodna bacanja i prišli smo na dva poena zaostatka (75:73). U trenucima kada smo mislili da možemo doći do preokreta, Šveđali su pogodili trojku i na kraju smo poraženi sa 81:73.





(SCsport)