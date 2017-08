Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je porazom od selekcije Švedske u Norrkopingu (81:73) započela pretkvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2019.

Nekadašnji reprezentativac BiH, a sada direktor Košarkaškog kluba Bosna Royal Damir Krupalija zadovoljan je igrom mladih bh. košarkaša i naglašava da im ne treba zamjeriti na porazu.



- Izgubili smo od Švedske na sitnicama i početničkim greškama, a to se ovim momcima ne može zamjeriti. Velika većina naših košarkaša nema mnogo utakmica u nogama, tako da je normalno da se greške dešavaju. Ovo je veliko iskustvo za sve njih i ja sam uvjeren da će igrati sve bolje - rekao je Krupalija u izjavi za Fenu.



Ističe da je stovrena odlična baza za pravljenje reprezentacije BiH koja tek kroz nekoliko ciklusa treba dostići svoj vrhunac.



Podmlađena reprezentacija BiH u pretkvalifikacije je ušla bez nekoliko standardnih reprezentativaca, a prije svega NBA zvijezda Mirze Teletovića i Jusufa Nurkića.



Krupalija smatra da se svaki košarkaš treba odazvati pozivu u reprezentaciju ukoliko je to u mogućnosti, ali da BiH mora dati sve od sebe da ostvari dobar rezultat sa snagama kojima trenutno raspolaže.



- Sigurno je da bi smo bili mnogo snažniji tim barem s jednim od njih dvojice. Njihov kvalitet bi donio prevagu u sinoćnjoj utakmici kao i u ostalim mečevima kvalifikacija. Teletović je dao nekih 14 godina reprezentaciji i možda on ima veće opravdanje da se ne odazove, dok Nurkić ukupno ima desetak zvaničnih utakmica u dresu BiH. Moramo se pomiriti da ih nema i dati šansu momcima koji su tu - rekao je Krupalija.



BiH narednu pretkvalifikacionu utakmicu igra u subotu u Sarajevu protiv Slovačke. Krupalija vjeruje da će od tog meča mnogo toga ovisiti za selekciju BiH.



- Vidjeli smo sinoć da možemo dobiti Švedsku, pogotovo ako bude dobra atmosfera na domaćem terenu. Armenija mi je nepoznata selekcija, a Slovaci će igrati s iskusnim igračima koji iza sebe imaju mnogo više utakmica od naših košarkaša. Mislim da se to može pokazati kao ključna utakmica protiv iskusnog protivnika - objasnio je bivši košarkaš.



Utakmica BiH - Slovačka će biti odigrana u dvorani ''Mirza Delibašić'' KSC Skenderija, u subotu, 5. augusta, s početkom u 20 sati.





