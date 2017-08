Košarkaška juniorska selekcija Bosne i Hercegovine večeras će igrati četvrtfinalni meč Eurobasketa protiv Srbije.

Foto: 24sata.info

Uoči četvrtfinala, selektor reprezentacije BiH Boris Džidić prepustio je Srbiji ulogu blagog favorita.



- Prije svega čestitao bih igračima na važnoj pobjedi nad Slovenijom, pogotovo na način na koji smo to uradili gdje smo u zadnjih pet minuta serijom 14:0 okrenuli rezultat i dobili utakmicu. Znam da to možda ne izgleda najljepše za naše navijače ali nije prvi put da to radimo i evo tako smo okrenuli protiv Francuske, dobili Sloavčku. To pokazuje da ekipa ima jaku mentalnu snagu i da je fizički spremna da odgovori na svih 40 minuta - poručio je selektor.



Istakao je da se večeras očekuje zanimljiv meč, budući da se momci iz obje selekcije dobro poznaju.



- Nema tu velikih tajni, odlučivat će detalji, voljni moment, ali prije svega mislim skok i neforsirane greške, izgubljene lopte - zaključio je Džidić.



Utakmica između BiH i Srbije igra se od 20.15 sati.



(FENA)