Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u dvorani ''Mirza Delibašić'' KSC Skenderija dočekuje selekciju Slovačke, u susretu 2. kola pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini.

Izabranici selektora Duška Vujoševića pretkvalifikacije su počeli porazom od selekcije Švedske u Norrkopingu (81:73), a selektor BiH se na današnjoj konferenciji za medije osvrnuo na taj meč.



- Momci su odradili svaki trening sa velikom energijom. Pokazali su odnos koji zaslužuje i poštovanje i pažnju i ljubav. Meč u Švedskoj je pokazao naše slabosti, ali i borbenost, želju i potencijal. Imali smo 22 skoka više od protivnika, ali naravno da na kraju nismo bili zadovoljni porazom. Nisam do kraja zadovoljan igrom, bilo je loših poteza, nedovoljno saradnje s centrom, grešaka u momentima kada se rješavala utakmica. Međutim, ova ekipa je pokazala da nikome neće biti lako igrati protiv nje. Ovo je bio častan poraz - naglasio je Vujošević.



Pohvalio je talent Džanana Muse, te odnos prema reprezentaciji Alexa Renfroea koji se odazvao pozivu iako je dobio drugo dijete, te naglasio da nakon ovog nastupa, naturalizovani organizator igre selekcije BiH više neće igrati za našu zemlju.



- Musa je zaista veliki talent, kojeg bi bilo grijeh upropastiti. On sazrijeva kao ličnost. Trenira s ogromnom energijom, posvećen je košarci i to mu je najvažnije u životu. Imam osjećaj da mu je namjerno slomljen nos protiv Bjelorusije, a mislim i da neki udarci u meču protiv Švedske nisu bili slučajni - rekao je selektor BiH.



Naglasio je da je ovom timu sada je potreban mir, te da se protiv Slovačke ekipa mora maksimalno pripremiti.



- Svi misle da će protiv Slovačke biti laka utakmica, a najteže je dobiti unaprijed dobivene utakmice. Ovom timu je svaki protivnik ozbiljan. Trenutno o Slovačkoj ne znam mnogo, kasnije ćemo analizirati njihovi igru, ali znam da im je glavno oružje igra unutar reketa. Doći će rasterećeni, a siguran sam da će igrati zonsku odbranu. Znamo da će biti teška utakmica - objasnio je Vujošević.



Mladi bh. košarkaš Džanan Musa naglašava da ekipa mora ispuniti ono što selektor od nje traži, te da se svaki igrač mora boriti ''do posljednje kapi krvi''.



- Uradit ću ono što selektor kaže. Nama sada treba podrška, a mi ćemo zauzvrat ostaviti srce na terenu - izjavio je Musa i dodao da bi volio da može pomoći juniorskoj reprezentaciji BiH koja večeras igra meč četvrtfinala Evropskog prvenstva protiv selekcije Srbije, ali da je ipak seniorski tim prioritet.



Reprezentativac Aleksandar Lazić također očekuje težak meč protiv Slovačke.



- Moramo dati svoj maksimum, a mislim da nas očekuje teška utakmica. Slovačka je težak protivnik, međutim uz podršku navijača možemo do pobjede - rekao je Lazić i pozvao navijače da dođu u Skenderiju u subotu, 5. augusta i podrže mladu selekciju BiH u novoj kvalifikacionoj utakmici.



Susret u Skenderiji počinje u 20 sati.





