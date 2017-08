Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u četvrtini finala Evropskog prvenstva u Slovačkoj od Srbije (82:50).

Foto: FIBA

Dobro smo otvorili utakmicu i poveli smo sa 7:2, međutim Srbija je brzo to stigla i preokrenula rezultat, a prva četvrtina završena je rezultatom 19:15 u korist naših protivnika. Drugi period Srbija je otvorila serijom od 8:0, a na odmor su otišli s prednošću od 13 poena razlike.



Treću dionicu Srbija je otvorila sa Serijom od 5:0 i tada je već bilo jasno, da je pred bh. juniorima nemoguća misija. Do ulaska u četvrtu četvrtinu prednost Srbije porasla je na 24 poena. I četvrti period pripao je našim protivnicima, tako da smo na kraju upisalo ubjedljiv poraz (82:50).



Sani Čampara je bio nezaustavljiv večeras, ali to nije bilo dovoljno našoj reprezentaciji. Ubacio je 24 poena, uz asistenciju i dva skoka. Adžić je ubacio 11 poena i dodao četiri skoka. Sikiraš je dodao sedam poena, a Janković šest. U redovima Srbije dvocifren je bio samo Matić sa 12 poena.





(SCsport)