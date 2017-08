Pobjeda Srbije je zaslužena, ali rezultat nije realan omjer snaga ove dvije reprezentacije - izjavio je selektor juniorske reprezentacije BiH Boris Džidić nakon sinoćnjeg visokog poraza protiv selekcije Srbije (82:50) u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj.

Foto: FIBA

Selektor BiH naglašava da je reprezentacija Srbije bila agresivnija od prvog trenutka utakmice i da su mladi srbijanski košarkaši više željeli pobjedu, dok košarkaši BiH nisu bili spremni da im odgovore na pravi način.



- To se nabolje vidjelo u skakačkom dijelu gdje smo izgubili 48 naprema 23, što je nedopustivo u ovom rangu košarke. Za oko zapada i broj poena s klupe gdje su rezerve Srbije postigle 45 poena a naše samo šest. Znali smo da imaju širu klubu ali nadali smo se da ćemo bar u tom dijelu ostati u egalu. To se nije desilo i otišli smo u veliki minus iz kojeg se nismo vratili - objasnio je Džidić.



Ističe da ovakve utakmice imaju i dobru stranu, koliko god to može čudno zvučati.



- Ovakve utakmice pokaži koliko igrač može učiniti na ovom nivou košarke, koji je prektično seniorski. Dobri su pokazatelji za naredne reprezentacije - U20 pa i seniorsku za koje se ovi momci i pripremaju - rekao je selektor BiH.



Dodao je da se ovoj reprezentaciji nema šta zamjeriti jer su svi igrači došli da igraju srcem, te da ih treba bodriti kada se dese ovakvi porazi.



BiH će danas igrati utakmicu za plasman od 5. do 8. mjesta protiv selekcije Italije, a Džidić ističe da je protivnik BiH odlična ekipa koja je u grupi savladala Španiju, a protiv Srbije na poluvremenu vodila desetak razlike.





