Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Slovačku s 84:71, u susretu drugog kola pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini.

Foto: Klix.ba

Košarkaši BiH tako su nakon poraza u Švedskoj došli do prve pobjede u kvalifikacijama.



Slovaci su u dvorani ''Mirza Delibašić'' KSC Skenderija parirali najboljim košarkašima BiH samo u prvom poluvremenu koje je okončalo rezultatom 38:33 u korist našeg tima.



Treća četvrtina donijela je još bolju igru izabranika selektora Duška Vujoševića koji do kraja povećavaju prednost na krilima raspoloženog Džanana Muse.



Posljednji period igre donio je isti omjer snaga, pa je selekcija BiH upisala uvjerljivu pobjedu.



BiH je u ovom meču do trijumfa predvodio Džanan Musa s 32 poena, Aleksandar Lazić je dodao 15, a Edin Atić 12. U timu Slovačke najefikasniji je bio Rančik s 14 poena.



U 3. kolu pretkvalifikacija BiH će u srijedu odmjeriti snage s Armenijom koja nakon dva kola ima maksimalan učinak.



(FENA)