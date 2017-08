Selektor seniorske košarkaške reprezentacija Bosne i Hercegovine Duško Vujošević zadovoljan je večerašnjom pobjedom svog tima protiv selekcije Slovačke u pretkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2017. u Kini.

Duško Vujošević / 24sata.info

BiH je slavila protiv Slovačke s 84:71, a Vujošević je nakon meča naglasio da potcjenjivanja protivnika sigurno nije bilo jer BiH ''nema pravo na to''.



- U Slovačkoj se igra košarka, a BiH nema veliku bazu košarkaša da može nekoga potcijenjivati. Nemamo pravo na to. Igrali smo odlično, iako smo imali pad u igri pred kraj meča. Najteže je slaviti u već dobivenim utakmicama. Očekujem da ćemo igrati još bolje i da ćemo imati veću podršku - izjavio je Vujošević i dodao da je svaka naredna utakmica u kvalifikacijama najvažnija.



Naglasio je da su gledaoci mogli uživati u borbenoj igri oba tima, te da Slovaci ozbiljno rade na unapređenju košarke.



- Slovaci su za sve ekipe ozbiljan protivnik, imaju dobrog selektora i ideju kako da igraju. Drago mi je što smo na vrijeme uspjeli prelomiti utakmicu u našu korist. Čestitam Slovacima na fer i korektnoj igri. Borili su se do kraja i mi to moramo poštovati - rekao je selektor BiH.



Selekcija BiH u narednom kolu pretkvalifikacija u srijedu u Skenderiji dočekuje Armeniju koja nakon dva kola ima isti broj pobjeda.



