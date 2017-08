Goran Lojo. selektora ženske juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon jučerašnjeg poraza od Italije (44:71) u prvom kolu Evropskog prvenstva ”A” divizije u Mađarskoj istakao je njegovim igračima ”nedostajalo efikasnosti u drugom poluvremenu”.

Goran Lojo / 24sata.info

”Prvenstveno smo juče u prvih 20 minuta pokazali da ova mlada ekipa može ravnopravno parirati favorizovanim protivnicima. Imali smo zaostatak od minus četiri nakon 20 minuta igre. Do 34. minute meča smo bili u igri, a nakon toga uslijedio je pad koncentracije i konačan rezultat nije realan omjer snaga na terenu. Istakao bih da je ovdje čak sedam djevojaka mlađe, a od toga dvije imaju pravo nastupa za U-16 selekciju. Nedostajalo nam je efikasnosti u napadu u drugom poluvremenu, što je na kraju i rezultiralo porazom”, rekao je Lojo, kako prenosi Anadolu Agency (AA) dodavši:



”Posebno bih istakao zapaženu rolu Sare Heljić koja je zabilježila double double učinak, te Ksenije Mitrić koja je vjerovatno i najmlađa učesnica turnira, sa tek punih 16 godina. Smatram da će ova ekipa iz utakmice u utakmicu sazrijevati igrački jer niko od njih nije imao do sada ulogu lidera u reprezentaciji. Kao sto sam rekao prije polaska na prvenstvo, molim sportsku javnost da podrži ovu mladu ekipu, a oni će to sigurno vratiti svojom borbenošću i zalaganjem na terenu. A, rutina i iskustvo stječu se minutama na kvalitetnim utakmicama što ove djevojke do sada nisu imale”.



Bh. košarkašice danas od 15.45 sati igraju sa Belgijom.



”Grupa nam se sigurno najjača na prvenstvu. Danas nas očekuje meč protiv Belgije, koja je u pripremnim utakmicama ostvarila svih sedam pobjeda protiv ekipa poput Španije i Francuske. Prvenstvo je dugo. Sistem takmičenja specifičan. Uradićemo sve da opstanemo u 'A' diviziji”, kazao je Lojo.



(AA)