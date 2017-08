Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je drugi poraz na Evropskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Mađarskoj.

Foto: 24sata.info

Izabranice selektora Gorana Loje su u drugom kolu EP-a danas u Sopronu poražene od Belgije s 55:51.



Belgijanke su do pobjede došle zahvaljujući boljoj igri u prvom periodu, kada su imale 15 poena prednosti. Nakon dvije izjednačene četvrtine bh. košarkašice su u posljednjem periodu u potpunosti preuzele igru ali nisu imale dovoljno koncentracije ni vremena da dođu do preokreta. Serijom od 11:0 došle su na svega tri poena zaostatka, ali su Belgijanke trojkom vratile osjetniju prednost koju su sačuvale do kraja meča.



Sandra Azinović je bila najefikasnija igračica u bh. timu sa 15 poena, a dvocifren učinak imala je i Ksenija Mitrić sa 11 poena.



U trećem kolu košarkašice BiH u ponedjeljak igraju protiv Francuske.

(FENA)