Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će protiv Armenije igrati utakmicu 3. kola pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini.

Duško Vujošević / 24sata.info

Izabranici selektora Duška Vujoševića nakon dva meča ostvarili su polovičan uspjeh - poraz od Švedske i pobjedu protiv Slovačke, a sutrašnji meč u Sarajevu protiv ekipe koja ima stopostotan učinak i predvodi pretkvalifikacionu grupu, veoma je bitan za uspješan nastavak kvalifikacija bh. tima.



To je na današnjoj konferenciji za medije potvrdio i selektor Vujošević, koji ističe da je Armenija novija selekcija na evropskoj košarkaškoj mapi, ali ujedno i ozbiljan protivnik s nekoliko vrhunskih košarkaša u svojim redovima.



- Armenija je nova reprezentacija na košarkaškoj mapi Evrope. Ne želim se miješati u politiku FIBA-e, ali za tu zemlju igraju tri igrača s američkim pasošima. Ne znam kako im je to pošlo za rukom, ali tu je još nekoliko dobrih košarkaša i sigurno je da nas očekuje težak meč. Armenci igraju s velikom energijom, dobili su prva dva meča i sigurno je da će sutra igrati puni samopouzdanja. To je ekipa s većim kvalitetom nego imenom, tako da su njihovi rezultati iznenađenje samo za nekoga ko ih nije gledao - izjavio je Vujošević.



Naglasio je da su njegovi igrači spremni za sutrašnji meč, te da je najbitniji odgovarajući pristup igri i želja za pobjedom, što bh. reprezentativcima do sada sigurno nije nedostajalo.



- Imali smo kratak pripremni period za stvaranje tima i uradili smo koliko smo mogli. Moram reći da sam najzadovoljniji zalaganjem i entuzijaznom igrača na treninzima, što se prenosi i na utakmice. Oscilacija ima, ali svi igrači su u funkciji tima, pokazuju poštovanje, žele napredovati i pobjeđivati, a to je nešto što cijenim i čime sam zadovoljan - objasnio je Vujošević.



Reprezentativac BiH Obrad Tomić se nada popunjenoj dvorani ''Mirza Delibašić'' KSC Skenderija, te obećava da će se reprezentativci BiH do zadnjeg boriti na terenu.



Bh. košarkaš Edin Atić je pozvao navijače BiH da dođu i podrže mladu reprezentaciju BiH u teškom susretu protiv Armenaca.



- Svi dobro treniramo i dišemo kao jedan. Atmosfera u ekipi je na visokom nivou. Nadam se da će navijači doći da nas podrže - zaključio je Atić.



Utakmica BiH - Armenija će biti odigrana sutra u KSC Skenderija od 20 sati.



