Večeras je u okviru pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u košarci, selekcija BiH u Skenderiji dočekala Armeniju, a na kraju pobjedu od 98:85 slavili su Zmajevi.

Foto: Klix.ba

Zmajevi su odlično otvorili susret te su preko Muse i vrapca stigli do početne prednosti koja je sredinom četvrtine iznosila 5 poena razlike, odnosno bilo je 10:5. Armenci su u narednom periodu uspjeli smanjiti zaostatak te su na četiri minute prije kraja imali zaostatak od jednog poena, međutim naši reprezentativci su do kraja nisu uspjeli sačuvati prednost te se na prvu pauzu otišlo sa rezultatom 23:23.



Druga četvrtina nam je donijela mnogo uzbuđenja. Zmajevi su na početku ostvarili prednost u odnosu na Armeniju, a uz dobru igru u odbrani, istu su uspjeli sačuvati te su na poluvrijeme otišli sa vodstvom od 9 poena razlike, odnosno sa rezultatom 53:44.



Svi poznavaoci bh. reprezentacije su se pribojavali treće četvrtine, međutim pod vodstvom Duška Vujoševića, crna rupa koju smo do sada imali je definitivno nestala. Naime, Zmajevi su u ovom periodu igre pružili fantastičnu košarku, a nošeni Hasandićem uspjeli smo se odvojiti na odličnih 13 poena razlike, te se u posljednju dionicu igre ušlo sa rezultatom 73:60.



U posljednjoj dionici igre, izabranici Duška Vujoševića su pružili odličnu igru, a uz odličnu odbranu kao na kraju poluvremena uspjeli sačuvati prednost i doći do pobjede nad Armencima od 98:85.



Najefikasniji igrač na meču bio je Džanan Musa sa 28 postignutih poena, dok je sa druge strane odličan meč odigrao Boatright koji je postigao 28 poena.



Vrijedi istaći da je publika večeras u Skenderiji bila fenomenalna, te su Zmajevi nošeni upravo navijačima, kojih je na ovom meču bilo mnogo više nego u duelu sa Slovačkom, ostvarili veoma vrijedu pobjedu.



(SCsport)