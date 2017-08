Selektor ženske juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Goran Lojo sretan je zbog današnje pobjede selekcije BiH nad Grčkom, kojom su reprezentativke BiH izborile opstanak u A-diviziji.

Foto: FIBA

Reprezentacija BiH je nakon tri poraza u grupnoj fazi te jednog u osmini finala danas u meču za plasman od devetog do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Mađarskoj pobijedila selekciju Grčke sa 80:65. Ovom pobjedom su ujedno i osigurale opstanak u najjačoj diviziji evropske košarke, što je bio prvi cilj.



- Uspjeli smo ostvariti opstanak u A-diviziji s najmlađom ekipom na prvenstvu. Mnogi nisu vjerovali u nas, ovo je tim koji ima budućnost, pokazali su zavidan nivo zrelosti onda kada je bilo najpotrebnije. Ova pobjeda za nas je kao da smo igrali finale - kazao je Lojo.



Ističe da su košarkašice BiH u grupnoj fazi za protivnike imale renomirane timove, selekcije Francuske, Italije i Belgije a u osmini finala Češku koja važi za jednog od favorita za zlatnu medalju.



- Realno, nismo tu imali nekih velikih šansi, ali manje od 24 sata nakon toga smogli smo snage i zaista smo ostavili srce na parketu da ostvarimo taj naš prvobitni cilj, a to je opstanak u A-diviziji - ističe selektor bh. tima.



Do kraja prvenstva, kako kaže, košarkašice BiH igrat će rasterećeno i pokušati da ostvare što bolji plasman.





(FENA)