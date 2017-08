Zvanični sajt NBA istakao je reprezentativca Bosne i Hercegovine Jusufa Nurkića kao jednog od kandidata za nagradu "Most Improved Player" u narednoj sezoni.

Njegov nekadašnji saigrač iz Denvera Nikola Jokić prošle sezone bio je među nominovanima za pomenutu nagradu, a NBA analitičari veruju da bi ove sezone Nurkić mogao biti među igračima sa najvećim napretkom u ligi.



"Kada se Nurkić iz Denvera preselio u Portland, bio je to potez koji je donio korist za oba tima", kaže se u analizi na sajtu NBA.



U Denveru su morali da naprave više prostora za Jokića, ali Portland nikako nije pogriješio dovođenjem Nurkića u svoj roster.



On je odlično dopunio šuterski tandem Lilard - Mekolum, a takođe je i dobar dodavač. Nurkić je bio pravo dabl-dabl čudovište, sve dok nije doživio povredu zbog koje je propustio kraj ligaškog dijela sezone.



Vratio se tek protiv Golden Statea u play-off seriji gdje je imao epizodnu ulogu. Ipak, sa zdravim Nukrićem Portland ima šanse za veliki povratak, smatraju u NBA.



Pored Nurkića, glavni favoriti su Kristaps Porzingis iz New Yorka, Miles Turner iz Indiane, Karl-Anthony Towns iz Minnesote, Brandon Ingram iz Lakersa, i što je najčudnije Giannis Antetokounmpo, prošlogodišnji dobitnik ove nagrade.









