Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu protiv Švedske igra utakmicu četvrtog kola grupe A pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini u zeničkoj areni "Husejin Smajlović".

Duško Vujošević / 24sata.info

Duško Vujošević, selektor reprezentacije, rekao je kako je Švedska izuzetno ozbiljan protivnik, ali da očekuje dobru podršku navijača u Zenici.



Vujošević je dodao kako očekuje veoma tešku utakmicu protiv Šveđana.



"Znamo da je svaki meč jako značajan i da su do sada praktično sve ekipe koje su igrale na domaćem terenu dobijale utakmice. Tako će, vjerujem, prvi u grupi biti onaj koji ostvari pobjedu na gostujućem terenu. Švedska ima ozbiljan sastav, nekoliko igrača koji igraju u profesionalnoj evropskoj košarci i u svakom slučaju je za naš tim vrlo ozbiljan protivnik. I ta važnost utakmice će biti dodatni teret za koji ćemo morati pronaći način da ga artikulišemo kroz neke stvari kako bi dobili utakmicu. Švedska ima vrlo tačne informacije o našem timu, čovjek koji ih vodi je iz Sarajeva i vrlo je dobro informisan o nama. Mislim da informacije koje i mi imamo neće biti presudne, nego želja i ko bude u stanju da tu želju artikuliše kroz veliku borbenost", kazao je Vujošević, te dodao:



"Pozvao bih ljubitelje košarke iz Zenice i šire da ispune dvoranu i u ovom jako bitnom momentu budu uz nas. Bila je rasprava o cijeni ulaznica, ali angažovanost i mladost ovih momaka ne daje nikome za pravo da stavlja skuplje ulaznice nego je to potrebno. Bilo bi nam značajno da dvorana bude puna i da se napravi sinergija između igrača i publike, kao što je bilo u 'Skenderiji' protiv Armenije".



Selektor nije zadovoljan brojem primljenih koševa u dosadašnjem toku pretkvalifikacija, ali smatra da svi igrači koji su tu pokazuju želju da ostvare dobar rezultat, a to je svakako plasman u kvalifikacije.



"Publika voli kad se dobija. Nisam zadovoljan što smo treći odozdo po broju primljenih koševa. Mislim da jako dobro skačemo. Uz jaku odbranu i lake poene iz kontranapada, cilj je brza igra koju publika voli. Ovaj tim nije dugo zajedno, ali igra s velikom borbenošću. Imamo još dva treninga do utakmice, a što se zdravstvenog biltena tiče, ne bi trebalo biti većih problema. Oni koji imaju želju su se i odazvali, na svakoj utakmici i treningu su pokazali tu želju", naglasio je Vujošević.



Najiskusniji bh. reprezentativac Alex Renfroe rekao je kako je ovo možda i najvažnija utakmica u pretkvalifikacijama.



"Igraćemo protiv rivala s kojim smo imali mnogo problema, tako da nešto slično očekujem i sutra. Nadamo se da ćemo dokazati da prva utakmica nije bila naša najbolja izvedba i da ćemo odigrati mnogo bolje. Moramo braniti domaći teren, a prednost će biti i publika koju očekujemo u velikom broju i iskreno mnogo sam uzbuđen. Ovo je jako važna utakmica, možda i najvažnija u prekvalifikacijama", jasan je bio američki košarkaš sa bh. pasošem.



Almir Hasandić, igrač tuzlanske Slobode, pružio je sjajnu partiju nedavno protiv Armenije u Sarajevu, a pred duel sa Švedskom smatra kako se o i saigrači moraju fokusirati na svoju igru.



"Mislim da je sve na nama. Vrijedno vježbamo i nadam se da ćemo uz pomoć publike doći do pobjede. Trebamo se fokusirati na nas i to je najbitnije. Raditi sa ovako velikim stručnjakom je velika čast, svaki dan i svaki trening se može naučiti nešto novo. Veliko hvala i saigračima i stručnom štabu", rekao je Hasandić.



Susret između košarkaša BiH i Švedske igraće se u subotu sa početkom u 20 sati. Nakon tri odigrana kola u grupi A bh. tim je lider sa pet bodova, koliko ima i drugoplasirana Armenija. Slijede ih Švedska i Slovačka sa po četiri boda. U kvalifikacije za SP plasiraće se po dvije prvoplasirane selekcije iz svake od četiri pretkvalifikacione grupe.





