Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Švedske, u četvrtom kolu pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kini.

Arhiv / 24sata.info

Izabranici selektora Duška Vujoševića nakon pobjeda nad Slovačkom i Armenijom puni optimizma dočekuju meč sa Šveđanima koji su im nanijeli jedini poraz u pretkvalifikacijama.



Vujošević je uvjeren da njegovi izabranici mogu do još jedne pobjede, ali smatra da će prvi u grupi biti onaj tim koji dođe do pobjede u gostima. Naime, sve ekipe u grupi su u dosadašnja tri kola pobjede upisale samo na svom terenu.



- Ovdje će vjerovatno u grupi prvi biti ko napravi pobjedu na gostujućem terenu. Švedska ima ozbiljan sastav i za naš tim je vrlo ozbiljan protivnik - istakao je Vujošević.



Smatra da će utakmicu odlučiti želja i borbenost na terenu.



- Moramo igrati jaku odbranu kako bismo imali dobre kontranapade - kazao je Vujošević, koji je pozvao navijače da ih i sutra u velikom broju podrže do treće pobjede u pretkvalifikacijama.



Najiskusniji igrač bh. tima Alex Renfroe optimist je uoči meča i vjeruje da će reprezentacija BiH odigrati mnogo bolje nego u prvom susretu u Norčepingu.



- Igramo na domaćem terenu i to je naša prednost. Moramo pobijediti ovu utakmicu ako želimo da se kvalifikujemo - izjavio je Renfroe.



Selekciju Švedske s klupe vodi Sarajlija Vedran Bosnić, koji reprezentaciju Bosne i Hercegovine vidi kao favorita za prvo mjesto u grupi. Kao i Vujošević, uvjeren je da će reprezentacije koje se najbolje snađu u gostima imati moralnu i bodovnu prednost u odnosu na protivnike.



- Vjerujem da će pretkvalifikacije do zadnjeg meča biti neizvjesne. Tvrdim da je BiH u prednosti i favorit u grupi jer pokazala je odličnu košarku i protiv nas u Švedskoj. Ako pogledamo sve dosadašnje utakmice BiH ima najviše dobrih minuta. Mislim da Armenci i Slovaci u gostima ne igraju na istom nivou kao kod kuće. Ljudi ne respektuju ekipu Slovačke, koja ima dobre i iskusne igrače pod košem – rekao je Bosnić za Fenu.



Večeras očekuje punu dvoranu i ''vruć teren'' u Zenici, gdje će skandinavska selekcija pokušati da odigra dobru utakmicu i iznenadi izabranike Duška Vujoševića.



- Mi igramo mnogo bolje kući nego u gostima. Imamo nekih sitnih problema s povredama, ali spremni smo da odigramo maksimalno. Želimo biti agresivniji u odbrani i u skoku, te da bolje trčimo kontranapade. BiH je favorit u Zenici, ali mi ćemo pokušati da napravimo iznenađenje - dodao je.



Nakon tri kola BiH je vodeća na tabeli A-grupe s pet bodova, koliko ima i Armenija. Švedska i Slovačka imaju po četiri boda. Dvije najbolje ekipe će se plasirati u kvalifikacije za SP.



Nakon meča sa Šveđanima Bosnu i Hercegovinu u posljednja dva kola očekuju gostovanja u Slovačkoj 16. augusta i Armeniji tri dana kasnije.



Šveđani će nakon gostovanja u Zenici naredna dva meča igrati na domaćem terenu protiv Armenije i Slovačke.



Utakmica BiH - Švedska u Zenici počinje u 20 sati.



