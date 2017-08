Nakon poraza bosanskohercegovačkih košarkaška od selekcije Švedske u zeničkoj areni „Husejin Smajlović“ rezultatom 72:88, selektor Duško Vujošević rekao je kako se bh. selekcija potrošila u prethodnim susretima te da su večeras odigrali lošu utakmicu,

Foto: AA

Vujošević je rekao još kako su Šveđani imali lakšu utakmicu od selekcije Bosne i Hercegovine.



„Čestitam ekipi Švedske na zasluženoj pobjedi. Pishološki su imali lakšu utakmicu od nas, jer su mogli mnogo da dobiju, a malo da izgube. Iskusni su igrači, vrlo loše smo branili sredinu, kad su Šveđani za to počeli da pronalaze rješenja, postizali su koševe. Igrali su čvršće u odbrani, to je onaj dio o kome bi moglo da se kritički priča, očigledno je došlo i do zamora, sve utakmice što smo igrali, ove što smo dobili, dobili smo uz veliku potrošnju fizičke i emotivne energije i nismo uspjeli da se obnovimo. Odbrana nije bila na nivou, nervozno smo igrali u napadu, nismo igrali dobro večeras. Zahvaljujem se publici na podršci, igrat ćemo do kraja, borimo se do kraja, ovaj poraz jeste svima nama težak i ovom pobjedom bi jedan veliki napor kroz treninge i dosadašnje mečeve bio na pragu da dobije smisao, moramo naučiti da postoje pobjede i poraz“, rekao je Vujošević.



Za Džanana Musu, ali i ostatak ekipe, Vujošević je rekao da su loše odigrali večerašnju utakmicu, ali da je za to kriv upravo selektor tima.



„Čovjek koji igra pod povredom, slomljenog nosa, na koga je maksimalno skoncentrisana pažnja protivničke odbrane. On je bio dosad najbolji strijelac kvalifikacija do sad, preuzeo je lidersku ulogu u prethodnim susretima. Ovo je skupa škola košarke, Musa nije odigrao dobru utakmicu kao ni ostatak tima, ali ja sam kriv za to. Ja stojim iza njih i kad igraju dobro i kad igraju loše. Oni moraju da nauče da izgube, ne treba da se ulazi u euforiju kad se dobije utakmica, ali treba zaštiti igrače. Ja sam kriv što je izgubljena utakmica“, dodao je Vujošević.



Džanan Musa, bh. reprezentativac, rekao je također kako su Šveđani bolje odigrali.



„Nismo odigrali kako smo htjeli. Odigrali su bolje od nas, nismo mogli da se sastavimo i to je cijena koju smo morali da platimo. Šta reći kad se izgubi, nama je svima krivo, ali imamo još dvije utakmice za kvalifikacije i dat ćemo sve da to uradimo. Svaki reprezentativac Bosne i Hercegovine želi da pobijedi, da vidi Zenicu punu kako mu plješće. Mi pokušavamo da što više utakmica dobijemo, ali ne možemo svaku. Dajem sve od sebe, kao i momci. Nismo dobro igrali, izgubili smo, ne treba nas kuditi niti kad dobijemo kovati u zvijezde i mi samo želimo da učinimo ove ljude sretne. Mi ćemo se boriti dalje, imamo dvije utakmice, poginut ćemo se na terenu da se plasiramo“, rekao je Musa.



Vedran Bosnić, selektor reprezentacije Švedske, rekao je kako je njegov tim kontrolisao cijeli susret nakon neriješene prve četvrtine.



„Mislim da smo bili bolji tokom cijele utakmice. Prva četvrtina je bila neriješena, a ostalo smo do kraja kontrolisali utakmicu. Igrači su bili disciplinovani, jedna od boljih, imali smo dvije loše utakmice u Armeniji i Slovačkoj, gdje smo izgubili. Nemamo dosta igrača, ekipa nam je dosta mlada i oscilira, bilo je jako teško nakon dva putovanja doći u Zenicu i mentalno i fizički se pripremiti za jednu Bosnu koja po mom mišljenju igra najbolju košarku u posljednje tri utakmice. Ja čestitam svojoj ekipi na dobroj utakmici. Igramo utakmicu za utakmicom. Jako je nezahvalno govoriti ko ide dalje, moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu, ekipa nam je mlada i nema dosta iskustva“, rekao je Bosnić.



Tobias Borg, košarkaš reprezentacije Švedske, rekao je kako je atmosfera u Zenici bila odlična.



„S moje strane, mislim da smo dobro igrali, kao tim, što je najvažnije. Imali smo probleme u prethodnim utakmicama, gdje smo gubili u skokovima, pogotovo i sa Bosnom i Hercegovinom, a to je večeras bio ključ pobjede. Atmosfera u Zenici je bila odlična, uvijek je dobro doći u Bosnu i Hercegovinu i igrati pred ovom publikom“, rekao je Borg.



Bosanskohercegovački tim u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine očekuju još gostujući susreti protiv Armenije i Slovačke.





(AA)