Košarkaši Zrinjskog počeli su u ponedjeljak s pripremama za novu sezonu, a među dvanaest košarkaša koji su se pojavili na prvom treningu našla su se i dva pojačanja Ivan Miličević i Marko Šutalo.

Foto: Arhiv

- Jedan od glavnih razloga što sam prihvatio ponudu Zrinjskog jeste to što sam prepoznao ambicije kluba koji raste iz godine u godinu. Vjerujem da ću svojim iskustvom doprinijeti ostvarenju ciljeva kluba i da ću pomoći mladim igračima da postanu bolji košarkaši - kazao je na svom predstavljanju bivši reprezentativac BiH Marko Šutalo.



34-godišnji bek šuter nastupao je za Topolu, Vojvodinu, Novi Sad, Hemofarm, Široki i Zadar, a protekle tri sezone igrao je u Rumunjskoj za Pitešti i Dinamo Bukurešt.



U novoj sezoni Zrinjski će biti jači i za Ivana Miličevića, 204 centimetra visoko krilo. Protekle četiri sezone 21-godišnji košarkaš proveo je u Kvarneru gdje nije, kako je sam kazao, uspio u potpunosti ostvariti svoj igrački potencijal, pa se nada da će prelaskom u Zrinjski te nastupom u domaćem prvenstvu i drugoj ABA ligi, napraviti novi iskorak u karijeri.



Do sada je redove Zrinjskog napustio samo Draško Knežević, pa trener Zrinjskog Hrvoje Vlašić vjeruje kako će Zrinjski imati momčad koja će biti bolja u odnosu na sezonu iza.



- Sljedećeg tjedna priključit će nam se još neki igrači i tada ćemo biti u punom pogonu. S optimizmom krećemo s radom u stvaranje nove momčadi koja će odgovoriti na izazove koji nas čekaju u domaćoj ligi i regionalnom natjecanju - kazao je Vlašić.



Kada su u pitanju ambicije kluba, direktor kluba Vedran Odak kazao je kako je cilj napraviti korak više u odnosu na prošlu sezonu kada je Zrinjski poražen u polufinalu domaćega prvenstva, te opravdati poziv u drugi razred regionalne ABA lige.



Što se tiče druge ABA lige, u Zrinjskom kažu kako je za sada sigurno samo to da će "Plemići" igrati tu ligu, a više detalja o samom natjecanju i kalendaru bit će poznato nakon skupštine lige koja bi se trebala održati u utorak.





(FENA)