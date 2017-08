Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine borit će se za plasman od 9. do 16. mjesta na Eurobasketu divizije B nakon što su u 5. kolu grupe C poraženi od Mađarske rezultatom 79:65 (16:18, 9:17, 22:17, 32:13).

Foto: FIBA

Prva četvrtina pripala je našoj selekciji koja je vodila rezultatom 18:16. U drugoj četvrtini vodstvo se samo povećavalo, pa smo na poluvremenu imali 10 poena razlike (35:25). Mađari se vraćaju u trećoj četvrtini u kojoj "tope" razliku na pet poena.



Na krilima igre iz treće četvrtine Mađari su igrali i u posljednjoj dionici te brzo dolaze do preokreta, ali i značajne prednosti koju nisu ispuštali. Dokaz koliko su naši pali u četvrtoj četvrtini pokazje rezultat ove četvrtine koji je iznosio 32:13 za Mađarsku.



U čevrtfinalu Mađari će igrati protiv Velike Britanije.



Kadetska reprezentacija BiH će u prvom meču borbe za deveto mjesto igrati protiv Makedonije, selekcije koja je u grupi D osvojila četvrto mjesto nakon što je upisala dvije pobjede i tri poraza.



Meč protiv Makedonije je na rasporedu u četvrtak (17. avgusta).



Naš tim je prethodno upisao pobjede protiv Irske, Slovačke i Norveške te izgubio od Češke. Bh. kadeti su grupu okončali sa osam osvojenih bodova i osvajanjem trećeg mjesta u grupi C iza Češke koja ima 10 bodova. Na drugom mjestu je Mađarska koja ima devet bodova. Četvrta je Irska sa sedam bodova, Slovačka je peta sa šest bodova, a Norveška posljednja s pet bodova.



U četvrtfinale putuju po dvije najbolje selekcije iz četiri grupe, dok će trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi putovati u borbu za plasman od devetog do 16. mjesta. Preostali timovi će se boriti za plasman od 17. do 24. mjesta.



Najbolje tri selekcije Evropskog prvenstva divizije B putuju u diviziju A.





