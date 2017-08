Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je uspješno okončala pretkvalifikacije i plasirala se u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2019. godine održati u Kini.

Naši košarkaši su slavili u Armeniji rezultatom 83:66, a sa klupe ih je predvodio prvi trener reprezentacije Mensur Bajramović koji je uspješno mijenjao selektora Vujoševića koji zbog zdravstvenih razloga nije bio sa ekipom.



"Našli smo se u prilično teškoj situaciji pred ovu najvažniju utakmicu u pretkvalifikacijama. Igrali smo na gostujućem terenu i morali smo pobijediti kako bismo prošli dalje, bili smo bez selektora Vujoševića koji je imao veliku želju da bude sa ekipom, ali je to bilo nemoguće. Kako se ponašao ovaj tim i vrijedno radio sve vrijeme, tako je iznio i ovu utakmicu. Odigrali smo najbolju utakmicu u pretkvalifikacijama, izvanredno u odbrani, a i u napadu s veliki repertoarom mogućnosti. Izdominirali smo Armence tokom cijele utakmice i zasluženo smo pobijedili", rekao je Bajramović i potom nastavio:



"Ovo je velika stvar za naš mladi tim koji je dobio samopouzdanje i potvrdio sav svoj rad tokom proteklog perioda i naslutio da će u narednom periodu biti još bolji. Pobjeda je bila izuzetno bitna i za košarku u BiH jer u naredne tri godine ne bismo imali takmičarskih utakmica", kaže Bajramović koji se zahvalio našim navijačima koji su bodrili naš tim u pretkvalifikacijama.



"Posebno bih naglasio da mi je drago da su ovi dječaci proizveli interes za košarkom u BiH i iskoristio bih priliku da se zahvalim publici i ljubiteljima košarke u BiH. Pratili su nas više nego što je bio slučaj ranije, a ovi momci su to zaslužili", rekao je Bajramović.



Selektor Vujošević nije bio sa ekipom, ali je bio u stalnom kontaktu sa stručnim štabom.



"U stalnom smo kontaktu sa Vujoševićem, kako u pripremi utakmice, tako i poslije nje. Praktično, ja sam samo nastavio ono što je on radio bez neke potrebe da se bilo šta mijenja. Njegov izostanak nam je svima teško pao, ali je istovremeno bio motiv da igrači daju još više od sebe i budu homogeni kao tim, što je meni olakšalo posao", istakao je Bajramović.



Bajramović nije želio govoriti o eventualnim protivnicima u kvalifikacijama.



"Prerano je kalkulisati o tome i teško je unaprijed govoriti u koju grupu bi bilo najbolje da uđemo. Naravno, bilo bi dobro izbjeći grupu u kojoj su top timovi kako bismo dali vremena našem timu da još više napreduje", kaže Bajramović.



