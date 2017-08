Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Teodosić propustit će Evropsko prvenstvo zbog povrede .

Miloš Teodosić / 24sata.info

Hronična povreda lista, zbog koje je Teodosić propustio dio priprema i sve dosadašnje trening utakmice najboljeg tima Srbije, ne može da bude u potpunosti zaliječena do početka takmičenja u Turskoj, javljaju srbijanski mediji.



Zbog toga su selektor Aleksandar Đorđević i Miloš Teodosić, poslije konsultacija s medicinskim timom reprezentacije Srbije i Los Angeles Clippersa, zajednički donijeli ovu tešku odluku za selekciju naših susjeda.



- Nažalost, povreda koja muči Tea, ne dozvoljava mu da do Evropskog prvenstva bude maksimalno spreman. To je procjena našeg medicinskog tima, ali i ljudi iz LA Clippersa. Moramo da vodimo računa o zdravlju igrača i donijeli smo zajedničku odluku da Teodosić preskoči predstojeće takmičenje. On je igrač koji je godinama maksimalno posvećen reprezentaciji i njegova želja da igra je uvijek bila velika. Nažalost, u ovoj situaciji, želja nije dovoljna. Ovo je veliki hendikep za tim, ali nastavljamo dalje sa istim ambicijama - rekao je selektor Srbije Aleksandar Đorđević.



(Avaz)