Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je selekciju Velike Britanije sa 56:43 (13:6, 14:7, 11:16, 18:14) u posljednjem, 5. kolu grupne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu za igračice do 16 godina u Skoplju.

Arhiv / 24sata.info

Iako su tom pobjedom trenutno preuzele vodeću poziciju u D-grupi mlade bh. košarkašice još nisu osigurale nastup u četvrtfinalu i moraja da očekuju rezultat posljednjeg susreta između Švicarske i Danske.



Košarkašice BiH su u ponedjeljak pobijedile do tada neporaženu selekciju Švicarske sa 69:68 i došle na korak do plasmana u četvrtfinale. Za prolazak u dalje takmičenje će im biti potreban poraz Švicarki od Danske, koja ima maksimalan učinak nakon četiri kola.



Kadektinjama BiH odgovara i pobjeda Švicarske nad Danskom sa više od deset poena razlike. U takvom scenariju tri ekipe imale bi isti broj bodova, a Danska bi kao tim s najlošijom koš-razlikom u međusobnim susretima ostala bez četvrtfinala.



Susret između Švicarske i Danske igra se večeras od 21.00 sat.



Rezultati 5. kola (22. augusta):

Bosna i Hercegovina - Velika Britanija 56:43

Slovačka - Albanija 68:48

Švicarska - Danska (21 sat)



Tabela D-grupe:

1. Bosna i Hercegovina 5 4 1 375;284 9

2. Danska 4 4 0 312:216 8

3. Švicarska 4 3 1 335:194 7

4. Velika Britanija 5 1 4 239:284 6

5. Slovačka 5 2 3 260:332 6

6. Albanija 5 0 5 212:423 5



Dvije najbolje ekipe plasirat će se u četvrtfinale i nastaviti borbu za A-diviziju, treća i četvrta ekipa će se boriti za plasman od devetog do 16. mjesta, dok će peta i šesta razigravati za opstanak u B-diviziji.

(fena)