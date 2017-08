Košarkaši sarajevske Bosne Royal ove sedmice su počeli pripreme za predstojeću sezonu u kojoj će nastupati u domaćem prvenstvu, Kupu Bosne i Hercegovine, drugoj regionalnoj ABA ligi, te u kvalifikacijama za FIBA Ligu prvaka, odnosno Eurokupu.

Kako je u izjavi za Fenu rekao sportski direktor Bosne Royal Damir Krupalija, ''studenti'' će 19. septembra igrati protiv njemačkog Ludwigsburga, a to će sarajevskom kolektivu biti prva međunarodna utakmica u proteklih sedam godina.



Krupalija očekuje intenzivnu sezonu u kojoj će Bosna odigrati veliki broj domaćih utakmica, a nada se da će to privući navijače Bosne i ljubitelje košarke.



- Borit ćemo se na četiri fronta, a prema nekim procjenama imat ćemo oko 70 utakmica u narednoj sezoni. Očekujem 30 do 35 domaćih utakmica, a to bi trebalo zadovoljiti apetite naših navijača. Pokušat ćemo vratiti značaj Bosninih utakmica, a može se desiti da u toku sedmice odigramo tri ili četiri meča. Igrat ćemo protiv starih rivala iz BiH, ali i regionalih ekipa koje žele da igraju protiv najboljih ekipa Balkana – naveo je Krupalija.



Bivši reprezentativac BiH ističe da će Bosni za veliki broj utakmica u sezoni trebati širok spektar igrača koji mogu ući na teren i dati svoj dorinos ekipi, ali da je klub zbog finansijske konstrukcije u tom pogledu morao praviti kompromise.



- Mi smo mogli dovesti 17 do 18 igrača koji kvalitetom ne bi mogli ispuniti ovosezonske ambicije kluba, međutim mi smo se odlučili za 13 do 14 kvalitetnijih igrača. Morat ćemo biti oprezni, pametno dozirati minute provedene na terenu kako ne bi došlo do zasićenja i povreda. Morat ćemo u rotaciju uvesti i nekoliko mlađih igrača, kojima će se sigurno otvoriti prostor za igru. Tu mislim prvenstveno na domaće utakmice – rekao je Krupalija.



Prioriteti kluba su dobri nastupi ekipe u domaćem prvenstvu i drugoj ABA ligi, a kvalifikacije za Ligu prvaka ili u slučaju neuspjeha u tom takmičenju, nastup u Europa kupu, nisu u vrhu prioriteta za ovu sezonu.



- Kako sada stvari stoje bit ćemo jedini kolektiv iz BiH koji će se takmičiti u grupnoj fazi jednog evropskog takmičenja. Imamo zagarantovanih osam evropskih utakmica. Ako ne uspijemo u Ligi prvaka, okrenut ćemo se Europa kupu - objašnjava direktor Bosne Royal.



Ističe da će troškovi putovanja u novoj sezoni biti ogromni, kao i organizacija brojnih utakmica, ali vjeruje da će uprava kluba uspjeti pronaći modalitete da ispuni sve finansijske zahtjeve kako bi na kraju sezone klub poslovao bez dugovanja.



- Uprava kluba dogovara nastavak saradnje sa starim sponzorima, a u planu je i potpisivanje novih sponzorskih ugovora s domaćim kompanijama. Istina je da smo prošlu sezonu završili s dugovanjima, tako da nam je jedan od pripriteta u idućoj da poslujemo pozitivni i da podmirimo berem dio tih dugova. Druga ABA liga snosi troškove organizacije utakmica, a nadamo se da prodaja karata može pokriti organizaciju međunarodnih mečeva u kojima će nam doći dosta atraktivnih protivnika - objasnio je bivši košarkaš.



Nada se da će publika prepoznati napore uprave KK Bosna Royal da Sarajevu vrati barem dio nekadašnjeg košarkaškog sjaja, te da će u većem broju doći da podrži mladi Bosnin tim u borbi na četiri fronta, a sve to bi za par godina trebalo rezultirati osvajanjem titule prvaka BiH i plasmanom u prvu ABA ligu.



- U prošloj sezoni smo ispunili ciljeve. Igokei smo pokazali da se neće tako lako prošetati ligom. Pobijedili smo ih u tri utakmice, a igrali smo osam puta. Malo nam je falilo da osvojimo jedan trofej, a nadamo se da ove sezone možemo to učiniti. Neću reći da napadamo prvenstvo, ali mislim da je ova ekipa jača od prošlosezonske i da može doći barem do jednog trofeja – zaključio je Krupalija.



Bosna u narednu takmičarsku sezonu ulazi pod vodstvom novog trenera Aleksandra Damjanovića koji je na toj poziciji zamijenio Dušana Gvozdića. Ekipi se već pridružilo nekoliko novih igrača, a u narednom periodu trebaju stići još Amerikanac Cory Bradford, talentirani Crnogorac Milija Miković, a skoro je sve dogovoreno s veteranom Goranom Ikonićem.



Damjanović na treninzima ove sedmice može provjeriti stanje Draška Kneževića, Aleksandara Radukića, Maksima Šturanovića, Adija Alikadića, Ahmeda Bjelaka, Harisa Ćurevca, Ive Garića, Asima Topčića, Aldina Đelme, Atifa Duraka, Miroslava Pašajlića, te Amerkanca Devona Walkera koji je već impresionirao skakačkim sposobnostima.



Sigurno je da će navijači Bosne i ljubitelji košarke u Sarajevu imati razlog da posjete Skenderiju u narednoj sezoni.



