U Minhenu je danas održan dodatni žrijeb kvalifikacionih grupa za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kini 2019. godine. BiH je nakon prolaska pretkvalifikacija bila među osam selekcija koje su danas saznale imena u kvalifikacijama. Tako će izabranici Duška Vujoševiča igrati u grupi E sa Belgijom, Francuskom i Rusijom, javlja Anadolu Agency (AA).

Sreća definitivno nije bila naklonjena bh. košarkašima, jer se radi o jednoj od najjačih grupa u kojoj se nalaze dva bivša šampiona Evrope, Francuska i Rusija. Za plasman u drugu rundu kvalifikacija bh. tim mora osvojiti jedno od prva tri mjesta. Na otvaranju kvalifikacija 24. novembra ove godine BiH će ugostiti Rusiju, a tri dana kasnije će otputovati na megdan Francuskoj. Potom se kvalifikacije nastavljaju u februaru 2018. godine.



Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo igraće se u dva dijela. U prvom su 32 reprezentacije podijeljene u osam grupa sa po četiri tima. Prolaze u drugu rundu kvalifikacija osiguraće po tri najbolje iz svake grupe. Potom se formiraju nove četiri grupe sa po šest reprezentacija, a svaka od njih sa sobom prenosi bodove iz prve runde. Na Svjetsko prvenstvo će se plasirati po tri prvoplasirane selekcije iz svake od četiri grupe.



Prva runda kvalifikacija igraće se od novembra 2017. do juna 2018. godine, a druga od septembra 2018. do februara 2019. Svjetsko prvenstvo u Kini održaće se od 31. augusta do 15. septembra 2019. godine.



- Kvalifikacione grupe -



Grupa A: Crna Gora, Slovenija, Španija, Bjelorusija.



Grupa B: Turska, Švedska, Latvija, Ukrajina.



Grupa C: Poljska, Litvanija, Mađarska, Kosovo.



Grupa D: Italija, Holandija, Hrvatska, Rumunija.



Grupa E: BiH, Belgija, Francuska, Rusija.



Grupa F: Češka, Island, Bugarska, Finska.



Grupa G: Njemačka, Srbija, Gruzija, Austrija.



Grupa H: Izrael, Velika Britanija, Grčka, Estonija.

(AA)