Džanan Musa je izrazio optimizam pred kvaligifikacije za SP, u kojima će naša reprezentacija BiH igrati u grupi E, u kojoj su i Belgija, Francuska i Rusija.

Džanan Musa / 24sata.info

Najbolji košarkaš naše selekcije, nakon žrijeba grupa u Minhenu, izjavio je:



“Mogu reći da sam veoma zadovoljan, jer je bilo dosta jačih grupa. Mi imamo svoju šansu. Ako se odazovemo u punom sastavu, ako atmosfera bude kao što je bila, uz ozdravljenje trenera Vujoševića, vjerujem da možemo ostvariti plasman dalje iz grupe. Naravno, očekujem i podršku naših navijača kao i u pretkvalifikacijama”, poručio je Musa.



S druge strane, selektor BiH Duško Vujošević nije bio zadovoljan ishodom žrijeba:



“Apsolutno smo svjesni da smo u sastavu u kojem smo nastupali napravili veoma veliki uspjeh plasmanom u kvalifikacije. Jedna stvar je najbolja ekipa koju smo mogli sastaviti i ona koja se sastavila. Ne znam po kojim kriterijima je pravljen žrijeb, ali nismo imali sreće. Također, ni raspored utakmica nam ne ide na ruku. Ima veoma lakših grupa, poput C. Prolazak dalje bi bio iznenađenje. Sigurno je da nešto znači i to što neće moći učestvovati igrači iz NBA i Eurolige, ali sad ne znam koliko tačno nam to igra neku ulogu. Mi svakako trebamo iskoristiti uspjeh iz pretkvalifikacija, tu energiju. Treba vidjeti i kako se možemo pojačati. Ponavljam, ne treba ni zvati nekoga ko misli da će nas svojim prisustvom čašćavati “, rekao je Vujošević.



(SCsport)