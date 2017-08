Evropsko prvenstvo u košarci (Eurobasket2017), čiji su ovogodišnji domaćini Turska, Finska, Izrael i Rumunija, počet će sutra kada su na rasporedu prvi susreti grupne faze, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

Prvog dana 40. košarkaškog prvenstva Evrope će biti odigrano šest susreta.



Susreti grupe A će biti odigrani u glavnom gradu Finske Helsinkiju, susreti grupe B u izraelskom glavnom gradu Tel Avivu, domaćin susreta grupe C je rumunski grad Cluj Napoc, a susreti grupe D će se igrati u Istanbulu.



Nakon što se okonča grupna faza takmičenja, svi susreti će se igrati u Istanbulu.





- Grupe



Grupa A: Poljska, Grčka, Francuska, Finska, Island, Slovenija



Grupa B: Ukrajina, Izrael, Litvanija, Grcka, Italija, Njemačka



Grupa C: Hrvatska, Česka, Španija, Crna Gora, Rumunija, Mađarska



Grupa D: Turska, Rusija, Srbija, Latvija, Velika Britanija, Belgija





U grupi A sutra se sastaju Slovenija i Poljska, Island i Grčka, te Francuska i Finska, dok će u grupi B snage odmjeriti Njemačka i Ukrajina, Litvanija i Grčka, te Italija i Izrael



Kada su u pitanju grupe C i D, u petak 1. septembra u grupi C sastaju se Mađarska i Hrvatska, Španija i Crna Gora, te Rumunija i Češka. U grupi D istog dana su na rasporedu mečevi između Belgije i Velike Britanije, Srbije i Latvije, te Turske i Rusije.



U grupnoj fazi takmičenja nastupit će 24 reprezentacije, a po dvije iz svake od četiri grupe neće nastaviti takmičenje.

(AA)