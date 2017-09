U 1. kolu grupe D Eurobasketa, košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Latviju sa 92:82.

Foto: Agencije

Bio je to gotovo do samog kraja uzbudljiv meč, u kojem su u nekoliko navrata u prvom poluvremenu Latvijici imali čak i dvocifrenu prednost, ali favorizovana Srbija je ipak uspjela da u nastavku prelomi susret i dođe do prvog trijumfa.



Briljirao je Bogdan Bogdanović sa čak 30 poena, četiri asistencije, a raspoložen je bio i Milan Mačvan koji dodao 14 poena uz deset skokova. Boban Marjanović je postigao 13 poena.



Na drugoj strani Dairis Bertans je postigao 23 poena, dok je Kristaps Porzingis dodao 18 koševa.



