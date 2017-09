Bh. košarkaški reprezentativac Džanan Musa predvodio je Cedevitu u pobjedi nad Petrol Olimpijom na utakmici za treće mjesto na Sportanzo kupu.

Foto: 24sata.info

Na Sportanzo kupu u Rogaškoj Slatini Cedevita je u utakmici za treće mjesto pobijedila Petrol Olimpiju sa 91:60. Zagrepčani su kontrolisali cijelu utakmicu i odigrali su bolje nego dan ranije, kad su također vodili većim dijelom susreta, ali je tada domaća Rogaška preokretom u zadnjoj četvrtini izvukla pobjedu.





Džanan Musa - 26p,5sk,4ast,3stl vs KK Olimpija by watch-it-now



Cedevita je poslije prve četvrtine vodila 21:10, a na poluvremenu je ekipa trenera Jure Zdovca imala prednost 39:28. U drugom poluvremenu Olimpija nije ozbiljno ugrozila pobjedu prvaka Hrvatske i u zadnjih 10 minuta ušlo se s vodstvom Cedevite 68:46, a na kraju je zagrebački tim slavio uvjerljivim rezultatom 91:60.



Musa je upisao 26 poena, pet skokova i četiri asistencije, Nichols je ubilježio 21 poen, tri skoka i dvije asistencije, Bajo 13 poena, tri skoka i tri asistencije, a naš Andrija Stipanović 11 poena, osam skokova i tri asistencije.





Andrija Stipanović - 11p,8sk,3ast vs KK Olimpija by watch-it-now





Na strani Petrol Olimpije Talor Battle upisao je 14 poena, tri skoka i dvije asistencije, Jordan Morgan je ubilježio 11 poena i pet skokova, a Devin Oliver 11 poena i osam skokova.

(Klix)