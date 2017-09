Muška seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u osminu finala Evropskog prvenstva koje se održava u Turskoj, Izraelu, Finskoj i Rumuniji, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: FIBA

Crnogorski košarkaši savladali su danas u Klužu, u četvrtom kolu C grupe, selekciju Češke 88:75 (24:17, 25:17, 29:21 i 10:20) i drugim trijumfom obezbijedili plasman među 16 najboljih.



To je prvi plasman crnogorske reprezentacije u drugu fazu šampiona Evrope, nakon što je u prethodna dva nastupa završila u grupi.



Izabranici selektora Bogdana Tanjevića u Klužu savladali su i Mađarsku 72:48, dok su poraženi od Španije 99:60 i Hrvatske 76:72. Češka je doživjela treći poraz, a izgubila je i od Španije 93:56 i Mađarske 85:73. Jedini trijumf upisala je protiv Rumunije (83:68).



Crnogorski košarkaši poveli su na startu (7:2), razlika je u osmom minutu iznosila deset poena (20:10), a u samom finišu prve četvrtine i 12 poena (24:12).



Crnogorska selekcija sve dileme riješila je u trećoj četvrtini, u kojoj je stekla prednost od 25 poena (68:43). Razlika je u posljednjem dijelu meča iznosila i 28 poena (83:55).



Češka je serijom 10:0 uspjela do kraja da zaostatak smanji na konačnih 13 poena.



Crnogorsku reprezentaciju do pobjede vodili su Nikola Vučević i Nikola Ivanović sa po 17, Nikola Pavlićević dodao je 13, a poen manje Suad Šehović.



U češkoj selekciji najbolji je Patrik Auda sa 14, Tomaš Satoranski je dodao 13, a Lukaš Paliza 11 poena.



Crna Gora će u posljednjem kolu, u četvrtak(19.45), igrati sa Rumunijom.



(AA)