Njemačka je u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci eliminisala Francusku savladavši ih rezultatom 84:81.

Foto: Agencije

Francuzi su veoma dobro počeli utakmicu, a na kraju prve četvrtine imali su prednost od devet poena (19:10). Stečenu prednost čuvali su i do odlaska na odmor, a na poluvremenu su imali +6 (40:34).



Prednost Francuske značajnije se počela topiti u trećoj četvrtini. Nijemci su na ulasku u četvrtu dionicu imali samo jedan poen zaostatka (56:55). Sjajnom su Nijemci počeli četvrtu četvrtinu i došli do prednost od devet poena.



Ipak, u finišu Francuska je uspjela doći do dva poena zaostatka. Završnica je bila veoma uzbudljiva, ali Njemačka je došla do pobjede od 84:81.



Theis i Schroder su vodili Njemačku do pobjede. Theis je ubacio 22 poena, uz sedam skokova, dok je Schroder ima učinak od 20 poena i osam asistencija. Benzing je dodao deset poena. U poraženoj ekipi Fournier je ubacio 27 poena, uz dva skoka i četiri asistencije.



Francuska će u četvrtini finala igrati protiv boljeg iz duela Španija – Turska.



