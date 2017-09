Španija je u osmini finala u veoma uzbudljivom meču savladala domaćina završnice Eurobasketa Tursku rezultatom 73:56.

Foto: FIBA

Španija je od početka do kraja susreta bila u vodstvu, no nije se uspijevala odlijepiti na značajniju razliku.



Ipak, Turska ni na krilima fantastičnih navijača nije uspjela nijednom svesti utakmicu na jedan posjed lopte.



Španiju su do pobjede predvodili Rodriguez sa 11 poena i 9 asistencija, te Rubio sa 15 poena.



Najbolji pojedinac u redovima Turske bio je Korkmaz sa 20 poena.



Španija će u četvrtfinalu 12. septembra igrati protiv Njemačke.





(Klix.ba)