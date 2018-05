Tokom Final Foura košarkaške Eurolige u Beogradu je bilo oko 15.000 turista, a ukupno je zarađeno oko 20 milona eura, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić.

Foto: 24sata.info

Vesić je dodao da je među turistima bilo i onih koji nisu česti gosti u Srbiji, poput Litvanaca i Španaca.



On je za Tanjug rekao da je politika Grada Beograda da svake godine organizuje po jedno veliko sportsko takmičenje iz nekoliko razloga, a jedan od njih je što na takva takmičenja dolazi veliki broj turista i ostvaruje se zarada.



"Drugi razlog je što se tako radi na imidžu grada jer se sva sportska takmičenja prenose na velikom broju televizija, emituju se spotovi o Beogradu i mi na taj način privlačimo nove turiste. Osim toga, strani investitori vide da je Beograd grad sporta, grad u kome se dešavaju lijepe stvari, a to može da utiče na njihovu odluku da li će investirati u Beograd", rekao je Vesić.



Organizovanjem ovakvih takmičenja poboljšava se i sportska infrastruktura u Beogradu, istakao je on i kao primjer naveo da je za ovaj Final Four urađena medijska kocka u areni koja ranije nije postojala.



"Bilo je i više turista, ali 15.000 je ono što znamo zvanično. Tih 15.000 turista su u prosjeku imali tri noćenja u Beogradu odnosno četiri dana. To je 60.000 dana, a ako znamo da jedan turista u Beogradu dnevno troši oko 300 eura, računajući i hotel i sve ostalo, to znači da je ostvarena čista zarada od 18 miliona eura", rekao je Vesić.



Navodeći da je Grad zaradio milion eura na ložama i da je bilo još dodatne zarade, on je dodao da je ukupno zarađeno oko 20 miliona eura.



"Ta zarada nije zarada samo za budžet Grada. To je prihod za ekonomiju grada, a to znači da su pare dobili hoteli, restorani, šoping molovi, ljudi koji drže prodavnice...svi koji nešto privređuju u Beogradu su osjetili dolazak velikog broja turista", rekao je Vesić i istakao da su u petak i subotu svi restorani u Skadarliji imali rekordnu posećenost.



"Presrećni smo sa ovim događajem, pokazali smo se kao odlični domaćini i zbog toga smo i donijeli odluku da se kandidujemo za završnicu košarkaške Eurolige 2020. godine i da zatražimo od Eurolige da dobijemo ugovor na tri godine", dodao je gradski menadžer.





(24sata.info)