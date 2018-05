U petom meču finala Zapadne konferencije NBA Houston je sa 98:94 savladao Golden State Warriorse i poveo sa 3-2 u seriji.

Foto: Agencije

Houston je bolje otvorio meč, uglavnom vodio većim dijelom prvog poluvremena i išao i do +11, ali je završnica druge četvrtine pripala Wariorsima koji su uspjeli doći do izjednačenja i na odmor se otišlo sa 45:45. Golden State ni jednog trenutka u prva 24 minuta nije imao vodstvo.



Na kratko je Golden State imao prednost početkom drugog poluvremena, došli su donekle do svoje igre, ali Chris Paul se “pojavio” na terenu u drugom poluvremenu i držao Houston u vodstvu. S druge strane je bolji nego u prve dvije četvrtine bolji bio Klay Thompson, dok je na početku treće dionice Steph Curry promašivao šuteve koje obično pogađa bez problema. Paul je poslije jedon teškog šuta čak provocirao Curry proslavljajući pogodak u njegovom stilu i unoseći mu se u lice, ali Curry je to podnio uz osmijeh.



Treća dionica je donijela potpuno izjednačen meč na jednu loptu, bolju igru oba tima, pa i neizvjesnost u rezultatu, a timovi su se smjenjivali u minimalnom vodstvu, a Warriorsi su pred odlučujućih 12 minuta u petom meču imali poen prednosti – 72:71.



Rocketsi su za nijansu bolje ušli u završnu četvrtinu i na devet minuta do kraja došli na +4, ali je Klay Thompson smanjio na -1 trojkom nakon nekoliko propuštenih napada na obje strane.



U neizvjesnu završnicu su se na svoj način umiješale i sudije, donoseći čudne odluke kada su u pitanju faulovi, pa su na šest i po minuta obje ekipe bile u situaciji da svaki naredni faul znači slobodna bacanja za rivala.



Houston je na tri minuta do kraja imao šest poena prednosti, a Klay Thompson je sa linije za slobodna bacanja vratio Warriorse na -3. Gosti su u ovom periodu igrali bez centra, jer je Steve Kerr morao reagovati zbog odbrane, ali činilo se da ga to samo čini dodatno nervoznim. A nije dalo ni rezultat kakvom se nadao. Lopta je najčešće išla na Duranta koji je u posljednjim minutama meča imao loš procenat šuta, ali je Dreymond Green uspio da na 1:27 do kraja pogodi za poen zaostatka za Warriorsa.



Trojka Gordona je bila odgovor na dugoj strani. Green je isto učinio na drugoj strani. Nakon toga je promašio jedan otvoren šut, a u pokušaju da ga zaustavi Paul je u doskoku doživio povredu. Njegova reakcija je pokazivala da mu je jasno da se ne radi o bezazlenoj povredi.



Čini se da je u pitanju zadnja loža i to bi mogao biti ozbiljan problem za Houston u nastavku serije.



Warriorsi su na 22 sekunde do kraja prokockali priliku da povedu, napravili su faul, a Ariza je bio”polovičan” na slobodnim bacanjima za +2 za Houston na 6,7 sekundi do kraja. Warriorsi su zatražili time-out nakon kojeg je uslijedio katastrofalan napad i greška Greena koja je samo upotpunila sliku o tome kakav su meč NBA prvaci igrali u noći između četvrtka i petka.



Eric Gordon je sa 24 poena predvodio Houston, uključujući i ključne poene u finišu sa linije za slobodna bacanja. Chris Paul je pratio sa 20 poena, sedam skokova i šest asistencija. James Harden je postigao 19 poena, ali uz šut za tro 0-4. Clint Capela je zabilježio double-double sa 12 poena i 14 skokova.



Među Warriorsima je najbolji bio Kevin Durant sa 29 poena, Klay Thompson je postigao 23, a Steal h Curry jedan manje. Dreymond Green je imao 12 poena i 15 skokova, ali je u ključnim monentima pravio greške.



Sljedeći, šesti meč serije se igra u noći između subote i nedjelje.



NBA play-off, finale Zapada: Houston – Golden State 98:94 (3-2).





(SCsport)