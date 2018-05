Košarkaši Cleveland Cavaliers igrat će u finalu NBA lige četvrtu godinu zaredom, pošto su pobjedom u sedmom, odlučujućem meču u TD Gardenu nad Boston Celticsima 87:79 , slavili sa 4-3 u finalnoj seriji Istoka.

Foto: Agencije

Najzaslužniji za to je najbolji igrač tima iz Ohaja LeBron James, koji je pružio još jednu sjajnu partiju. Kralj je proveo svih 48 minuta na parketu i meč završio sa 35 poena, 15 skokova i devet asistencija i time odveo Cavse u novu borbu za titulu.



Za njega, to je osmo uzastopno finale NBA lige, u kojem će imati priliku da se bori za četvrti šampionski prsten, drugi sa Cavalierse.



U izostanku Kevina Lovea, veliku podršku Jamesu pružio je Jeff Green sa 19 poena i osam skokova, pogodivši vjerovatno i ključnu trojku u finišu kojom je odbijen posljednji nalet Celticsa.



JR Smith je dodao 12 poena i četiri skoka, Tristan Thompson je imao 10 poena i devet skokova, a George Hill šest poena.



U redovima Celticsa, kojima je ovo prvi poraz u ovogodišnjem play-offu na svom parketu, najbolji su bili Jayson Tatum sa 24 poena i sedam skokova i Al Horford sa 17 poena, četiri skoka i tri asistencije. Marcus Morris je dodao 14 poena i 12 skokova, a Jaylen Brown 13 poena i šest uhvaćenih lopti.



Domaći su agresivno otvorili meč, posebno motivisan od starta bio je Tatum, i serijom 11:4 stekli ranu prednost. Na drugoj strani, očekivano, “Kralj” James je preuzimao odgovornost i sa 12 od prvih 16 poena ekipa uspio vratiti Cavalierse igru i dovesti ih do prvog vodstva (16:15). Međutim, u nastavku je bilo jasno da je LeBronu neophodna podrška saigrača, koju u tim trenucima nije imao, što su Celticsi iskoristili i serijom 9-0 u posljednja dva minuta četvrtine otišli na 26:18.





Sa lošom igrom, gosti su nastavili i u uvodnim minutima drugog kvartala, kada nisu uspjevali da pogode koš – Korver je u tim trenucima šutirao za tri 0-4, dok je kod Celticsa Horford nastavio tamo gde je stao Tatum i sjajnom igrom odveo svoj tim na +12 (35:23).



Cleveland je u tim trenucima izgledao izgubljeno, ali stvari su se ubrzo promijenile. Probudili su se Thompson i Green, koliko-toliko rasteretili LeBrona, koji je već do poluvremena imao double-double (17 poena, 10 skokova), i zahvaljujući njima gosti su serijom 12:2 ponovo bili u meču pred odlazak na odmor (43:39).



Celticsi su u uvodnim minutima drugog poluvremena održavali prednost, ali su onda počeli da se muče u napadu i za kratko vreme viđen je preokret – James i izuzetno raspoloženi Green su trojkama inicirali seriju 9-0 za vodstvo Cavaliersa na tri i po minuta do kraja dionice (56:51).



Poenima Smarta i Baynesa sa slobodnih bacanja, domaći su došli do poravnanja u finišu, da bi LeBron trojkom zatvorio dionicu i doveo tim iz Ohaja na plus tri pri ulasku u posljednjih 12 minuta.



Poslije samo 13 poena u trećem kvartalu, Celticsi su za nešto manje od dva minuta posljednjeg ubacili osam i trojkom Morrisa stekli prednost 64:61. Dobar ofanzivni početak u odlučujućoj četvrtini imao je i Cleveland, Smit je bio precizan za tri, a prvi šut van linije 7.24 ubacio je i Korver za novo vodstvo 67:64.



Na šest minuta do kraja, gosti su imali 71:67, uslijedio je time-out Bostona iz kojeg je su proizašla dva fantastična poteza Tatuma – zakucavanje u lice James, pa trojka preko ruke za vodstvo domaćeg tima 72:71. U tim trenucima, možda i ključnu trojku na drugoj strani pogodio je Green, a poenima Thompsona, Cleveland je odbio nalet Bostona – 76:72.



Pri rezultatu 78:74, Celticsi su u jednom napadu imali nekoliko pokušaja za tri poena, ali bez uspjeha, na drugoj strani, James je bio polovično precizan sa penala, Hill je pogodio u kontri, zatim je LeBron poentirao uz faul, pa je Cleveland u posljednji minut meča ušao sa plus 10, kad je pitanje pobjednika bilo riješeno.



U velikom finalu Cleveland će igrati sa pobjednikom Zapada, Houstonom ili Golden Stateom.



NBA play-off, finale Istoka: Boston – Cleveland 79:87 (3-4).



(SCsport)