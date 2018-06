Golden State Warriorsi poveli su sa 1-0 u finalnoj seriji NBA lige protiv Cleveland Cavaliersa, slavivši u prvom duelu pred svojim navijačima rezultatom 124:114.

U super-zanimljivom duelu, jednom od najboljih koje su ova dva tima odigrala u finalima od 2015, igran je produžetak, u kojem je raspucani domaćin uspio doći do trijumfa i i prve pobjede u ovogodišnjoj borbi za šampionski prsten.



Cavsi će sigurno žaliti zbog propuštene prilike u posljednjim sekundama regularnog toka, kada je George Hill imao priliku da sa slobodnih bacanja donese pobjedu svom timu, ali je pogodio samo prvo.



U nastavku, JR Smith je napravio nezapamćenu glupost, i nakon uhvaćene lopte krenuo je bježati od koša, vjerovatno zaboravivši da je rezultat nerešen.



LeBron James je postavio lični rekord na play-offa duelima sa 51 poenom, uz osam skokova i isto toliko asistencija. Kevin Love je za Cavse ubacio 21 poen, uz 14 uhvaćenih lopti.



U pobjedničkoj ekipi, najefikasniji je bio Steph Curry sa 29 poena, Kevin Durant je imao 26, Klay Thompson 24, Dreymond Green je pogodio dvije ključne trojke na meču, ostvarivši učinak od 13 poena, 11 skokova, devet asistencija i pet ukradenih lopti.



Dobar početak imao je “Kralj”, pogodivši sva tri šuta za tri poena. Klay Thompson je privremeno morao napustiti igru, zbog povrede koju je zadobio prilikom pada preko JR Smitha.



U prvoj četvrtini smo vidjeli ravnopravnu borbu, ritam igre koji je odgovarao Cavsima, pa su nakon 12 minuta gosti imali poen prednosti – 30:29.



Cleveland je u nastavku bio još bolji, u jednom trenutku poveo i sa 11 razlike (51:40), ali se na odmor otišlo sa neriješenim rezultatom, nakon što je Steph Curry uz zvuk sirene pogodio trojku za izjednačenje (56:56).



Warriorsi su u prepoznatljivom ritmu započeli treću četvrtinu, i serijom lakih koševa došli do prednosti od plus sedam (66:59).



Cleveland uzvraća serijom 7-0 i stiže do rezultatskog poravnanja – 68:68. Golden State se ponovo razigrao, i za kratko vrijeme, pred kraj trećeg perioda još jednom stigao do razlika od sedam poena (82:75).



Sredinom posljednje četvrtine, LeBron James prodorom donosi još jedan preokret gostima koji su poveli 92:91.



Dreymond Green, svojojm prvom trojkom na meču, a potom i Steph Curry odvode domaći tim do plus šest (100:94).



Na 50 sekundi prije kraja, LeBron pogađa uz faul za vodstvo gostiju – 104:102.



U narednom napadu, sudije su nakon pregledanja snimka odlučile promijeniti odluku i sviraju faul Jamesa nad Kevinom Durantom, koji je precizan oba puta sa slobodnog bacanja.



Cleveland odgovara brzim poenima LeBrona, ali je i Golden State imao odgovor, koš Curryja uz dosuđen faul za 107:106.



Na pet sekundi prije kraja, Klay Thompson je povukao Georgea Hilla sa leđa, Hill je pogodio samo jedno bacanje, JR Smith je skočio nakon promašaja, ali je uslijedila sasvim nelogična reakcija igrača Clevelanda koji je pobjegao daleko od koša.



Gosti nisu uspjeli pogoditi šut za pobjedu, pa je meč otišao u produžetak.



Golden State je silovito krenuo u dodatna dva minuta, Shaun Livingston pogađa za seriju 7-0 i prednost 114:107. Poslije time-outa, još jedna sjajna akcija Warriorsa i velikih devet poena prednosti. Nakon trojke Greena bila je dvocifrena razlika 119:109.



Nastavila se rafalna paljba aktuelnih šampiona u produžetku, Thompson je još jednom trojkom definitivno stavio tačku.



NBA play-off, finale: Golden State – Cleveland 124:114 (1-0).





