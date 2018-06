Dvije sedmice prije okupljanja košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči ključnih susreta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2019. selektor “Zmajeva” Duško Vujošević baš i ne sija optimizmom.

Duško Vujošević / 24sata.info

Mada mentalitetom pobjednik, poznat po tome da je sa svojim ekipama pravio čuda čak i kad ih svi otpišu, čuveni stručnjak jučer nije zvučao raspoloženo.



Kad nam je pojasnio razloge, jasno nam je bilo zašto je to tako...



- Situacija nije dobra, imamo mnogo problema, sigurno je da nećemo biti kompletni. Ono što me je krajnje neprijatno iznenadilo je to da je definitivno propala mogućnost angažmana američkog beka iz redova turskog Bešiktaša Josha Adamsa.



Njega smo htjeli dovesti na poziciju naturaliziranog igrača. Savez je bio s Adamsom u pregovorima da se taj neki ugovor o njegovom igranju za reprezentaciju definira na dvije ili tri godine.



Pregovaralo se o tome s njegovim menadžerom (Rade Filipović, op. a.), da bi nam na kraju saopćili da je sve propalo - kaže Vujošević.



Selektorove planove komplicira i situacija s dvojicom mladih košarkaša koje očekuju obaveze u Sjedinjenim Američkim Državama.



Treninzi u NBA



Džanan Musa i Ajdin Penava trenirat će sa NBA klubovima, a potom ih očekuje i draft, koji će biti održan 21. juna u Njujorku i na kojem obojica priželjkuju da će biti izabrani (Musi se predviđa izbor u prvoj rundi, Penava bi mogao proći barem u drugoj).



- Pokazalo se da se ova reprezentativna akcija poklapa sa NBA draftom, odnosno treninzima i kampovima u kojima će neki naši igrači, vođeni od menadžera, nastupiti - kaže Vujošević.



Ponajbolji mladi igrač Evrope i naš vodeći igrač u dosadašnjem toku kvalifikacija, 19-godišnji Musa uskoro putuje u Ameriku i “Zmajevima” će se priključiti poslije drafta.



- Musa će nam se kasno priključiti. Sličan tretman smo htjeli dati i Penavi, da poslije drafta dođe tu, pomogne koliko može. No, on nam je odgovorio pismom u kojem nas je obavijestio da je već ranije preuzeo neke obaveze - kaže Vujošević, koji nije oduševljen ovakvim raspletom.



Susret u Beogradu



Selektor nam je pojasnio i situaciju s najboljim bh. košarkašem Jusufom Nurkićem. Vujošević nam je otkrio da se sastao sa sjajnim NBA centrom, zvijezdom Portland trejl blejzersa.



Susret je upriličen u Beogradu, gdje su selektor i naš najbolji igrač imali višesatni razgovor...



- Sa Nurkićem sam obavio razgovor, kojim sam veoma zadovoljan. Jusuf apsolutno ima želju da nastupa za reprezentaciju BiH, ali u ovoj akciji na njega ne možemo računati. Nurkiću istječe ugovor u NBA ligi i situacija je takva da će on morati čekati ponude klubova, a to se ne radi prije početka jula. Stoga nije realno ni ljudski očekivati da će igrati u tom terminu i riskirati povredu u situaciji u kojoj ima šansu riješiti egzistenciju - rekao je Vujošević.



Selektor nam je još rekao da je odlučio kojih će 16 igrača pozvati na početak priprema (14. juni) pred spektakl s Francuskom u Tuzli (29. juni) i gostovanju Belgiji (2. juli), no da još neće zvanično objavljivati spisak.



Nemamo isti pristup



Vujošević je na klupu BiH sjeo s velikim entuzijazmom, no čini mu se da pojedinci ne pristupaju reprezentaciji ni približno s energijom kakvu on ulaže.



- Povremeno mi se čini da mene ovo sve zajedno mnogo više interesira nego neke ljude koji su tu rođeni - rekao je Vujošević.



Francuzi u vodstvu



Plasman u drugu fazu kvalifikacija za SP 2019. u Kini izborit će po tri prvoplasirane selekcije iz osam grupa evropske zone koje će prenijeti sve bodove iz prvog kruga.



U našoj grupi E vodi Francuska s maksimalne četiri pobjede, BiH i Rusija imaju omjer od po 2-2 te Belgija 0-4.





(Avaz)