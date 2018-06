Košarkaši Golden State Warriorsa slavili su protiv Cleveland Cavaliersa sa 122:103, u drugom meču finala sjevernoameričke NBA lige.

Drugom domaćom pobjedom Warriorsi su poveli s 2:0 u seriji koja se igra na četiri pobjede, a koja sada seli na domaći teren Cavaliersa - Cleveland, gdje će prvi meč biti odigran u srijedu.



Prvo ime sinoćnjeg susreta bio je dvostruki MVP lige Stephen Curry koji je postavio novi rekord po broju pogođenih trojki u finalu. Pogodio je devet od 17 šuteva za tri poena i oborio rekord koji je prethodno držao Ray Allen.



Curry je utakmicu završio s 33 poena, Kevin Durant je dodao 26, a Klay Thompson 20 poena.



U timu Clevelanda ponovo je najbolji bio LeBron James s 29 poena, 13 asistencija i devet skokova. James je u prvom meču postigao čak 51 poen, ali ni to nije bilo dovoljno za pobjedu protiv Golden Statea. Raspoložen u dresu gostiju sinoć je bio i Kevin Love s 22 poena.



Warriorsi su na dobrom putu da osvoje treću titulu prvaka u posljednje četiri godine, s obzirom da statistika NBA lige ukazuje da 88 posto ekipa koje dobiju prve dvije utakmice finala na kraju osvoje titulu.



Publika u dvorani se dobro zabavila i na račun igrača Clevelanda J.R Smitha, koji je u prvom meču imao priliku da donese pobjedu svom timu, međutim pri neriješenom rezultatu par sekundi prije kraja, umjesto da šutira on je istrčao do centra i izgubio dragocijeno vrijeme.



U produžetku su Warriorsi u potpunosti nadigrali Cavalierse, a zbog tog poteza publika mu je sinoć ironično skandirala "MVP, MVP" - što je skraćenica za najkorisnijeg igrača lige.



Smith je sinoć u za 31 minut igre upisao pet poena i jedan skok.

