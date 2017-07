FK Sarajevo je u nedjelju na stadionu Bilino Polje u Zenici u okviru 2. kola Premijer lige BiH pobijedio NK Čelik rezultatom 2:1, a Bordo tim je, kao i na svakoj drugoj utakmici, imao podršku svojih navijača. Ipak, oni se uprkos pobjedi nisu dobro proveli te se žale na brutalnost policije Zeničko-dobojskog kantona.

Foto: 24sata.info

Nakon događaja u Zenici, objavljeno je saopćenje na Facebook stranici Udruženja Navijača FK Sarajevo "Horde zla" u kojem se navodi da je policija vršila represiju nad pripadnicima ove navijačke grupe te da je omogućavala napade navijača Čelika.



"Početkom nove sezone Premijer lige BiH u fudbalu tako su počeli i problemi sa navijačima koji prate svoje klubove na gostujućim utakmicama. Zapitajte se, da nije tih navijača, da li bi cijeli taj cirkus zvani Premijer liga BiH imao smisla? Za koga bi se igrao? Ono što godinama važi za ustaljenu praksu je odnos zeničke policije prema navijačima koji dolaze iz Sarajeva, konkretno jučer Hordama zla. Očito primjer Anera Kasapovića nije dovoljan nadležnim organima da narede kako se represija mora smanjiti, osim ako ne želimo novi primjer. Ili možda neko ipak želi? Žalosno je reći, ali ono što prema nama osjećaju 'gospoda' policajci iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona je klasična i očita mržnja. Ispoljavanje svakog vida bijesa, sile, omalovažavanja je zagarantovano prilikom bilo kojeg konflikta. Jučerašnje sistematsko razdvajanje automobila u manje grupice te navođenje u pogrešne ulice koje su uglavnom bile prepune domaćim navijačima te samim tim stvaranje sukoba je bilo ciljano od strane zeničke policije. Naravno svaki od tih sukoba na više lokacija u gradu je za nas završavao loše, jer smo po ko zna koji put pretrpjeli represiju od strane policije, prekršajne i krivične prijave", saopćila je grupa Horde zla.



Navijači su istakli policijsku brutalnost pri hapšenju pojedinih navijača FK Sarajevo.



"Same scene hapšenja su potresne. Sa lisicama na rukama, na podu, okrenuti glavom prema podu leže momci koji su došli podržati svoj klub samo 70 km od Sarajeva, a kao da su došli u drugu državu. Šutanje nogama, psovanje sarajevskih majki i svaki drugi metod vrijeđanja izaziva osjećaj gađenja svakom normalnom umu koji sve to gleda ili sluša sa strane. Mediji i masa u BiH nisu ni svjesni da se nad nama liječe kompleksi od glavnog grada. Svoje frustracije, lične probleme, ekonomsku situaciju u Zenici liječe policajaci koji daju potpunu podršku domaćim navijačima u svojim kukavičkim provokacijama, napadima i slično", navodi se u saopćenju.



Horde zla tvrde da ovo nije njihovo prvo neugodno iskustvo sa policijom iz Zeničko-dobojskog kantona.



"Nešto slično nam se desilo i prije nekoliko mjeseci po povratku iz Banja Luke. Batine koje smo dobili u Žepču, opet od policije ZDK ne mogu se prenijeti na papir. Uglavnom su i one bile na podu, čizmama, kundacima i čime već ne. Sve to naravno u mraku, kada niko ne vidi i eventualno ne može snimiti. Ovom prilikom pozivamo smijuriju zvanu nogometni, ili ako hoćete Nogometni savez BiH, da smiri svoje huligane iz policije. Pored toga što se u BiH igra jedan od najgorih fudbala u Evropi, vi i ovo malo nas koji ga gledamo želite da otjerate. Ako vam je ipak to u cilju, onda ugasite ovo sivilo, ukinite kompletnu ligu. Dosta života smo izgubili, nema potrebe za još više", poručuju navijači.



Stav navijača je da policija širom BiH vrši represiju nad navijačima. Oni upozoravaju da to može nekog od navijača koštati života.



"Svaki vaš udarac čini nas jačim, ali jedan od vaših udaraca može biti poguban, kao što je bio onaj Anerov. Nikada ne znate koga udarate na podu, bez osjećaja i milosti. Možda srčanog bolesnika, nekoga sa specijalnim potrebama, nekoga koga baš ne bi smjeli. Nije ovo slučaj sa nama samo u Zenici, policijska represija je u cijeloj državi, ali ova zenička graniči sa granicama normalnog. Moralno odavno ne postoji", navodi se na kraju saopćenja.





(Klix.ba)